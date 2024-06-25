Україні доведеться чекати роки: Стефанішина здивувала термінами вступу до ЄС

Для успішного завершення переговорів з ЄС Україна має впровадити зміни відповідно до 33 розділів у шести кластерах, визначених переговорною рамкою.

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На вступ України до ЄС доведеться чекати кілька років / Колаж: Главред, фото: УНІАН, Офіс президента

Початок офіційних переговорів щодо членства України в Європейському Союзі не означає, що процес завершиться швидко. Україна планує виконати всі вимоги для вступу до 2030 року. Про це заявила віцепремʼєр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина, пише DW.

"Це історичний момент для всіх нас, що знаменує собою нову віху в наших відносинах. Переговори про вступ, які ми починаємо сьогодні, будуть суворими і трудомісткими. Ми впевнені у вашій здатності довести їх до успішного завершення, проявляючи рішучість та самовіддачу", - зазначила голова європейської делегації, міністр закордонних справ Бельгії Аджа Лябіб.

Для успішного завершення переговорів Україна має виконати вимоги, які охоплюють 33 розділи у шести кластерах, визначених переговорною рамкою. Це вимагає проведення численних реформ у різних сферах, включаючи антикорупційні та податкові зміни.

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Формально до членства України в ЄС залишилося три кроки:

Висновок Єврокомісії про успішне завершення переговорів та досягнення відповідності критеріям вступу. Рішення про підписання Угоди про вступ України до ЄС. Ратифікація угоди парламентами держав-членів ЄС та набуття Україною повноправного членства в Євросоюзі.

Точні терміни виконання всіх умов невідомі, проте досвід інших країн свідчить, що механізм вступу займає не менше 5-8 років. Загалом ці строки відповідають прогнозу Стефанішиної.

Хто така Ольга Стефанішина Ольга Віталіївна Стефанішина — українська юристка. Віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України (з 4 червня 2020 року). Є членом міжнародних комісій: комісія зі співробітництва між Урядом України та Урядом Словаччини;

українсько-німецька група рівня з економічного співробітництва. Отримала орден "За заслуги" III ст. (21 грудня 2023) — за вагомий особистий внесок у розвиток міждержавного співробітництва, плідну дипломатичну діяльність та високий професіоналізм, пише Вікіпедія.

Вступ України до Євросоюзу - останні новини за темою

Нагадаємо, 14 червня Рада ЄС ухвалила спільні позиції, включно з переговорними рамками, для переговорів про вступ з Україною та Молдовою. Рішення відкрило шлях до початку переговорів про вступ у вівторок, 25 червня, в Люксембурзі.

Також Стефанішина зазначила, що Україна виконала всі політичні умови для початку переговорів. За її словами, процес буде тривалим і вимагатиме адаптації українського законодавства, правової системи та економіки до умов Євросоюзу. Вже в липні очікується перший етап, на якому оцінюватиметься відповідність українського законодавства європейським стандартам.

Як повідомляв Главред, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що у вівторок, 25 червня, ЄС офіційно розпочав переговори про членство України та Молдови. Вона привітала обидві країни та зазначила, що шлях попереду буде складним, але сповненим можливостей.

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