Росія почала масове бомбардування Херсона під час евакуації: багато постраждалих

У МВС зазначають, що обстріл почався саме під час евакуації громадян, чиї будинки виявилися підтопленими.

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Обстріл Херсона 8 червня / Колаж Главред, фото Офіс президента, скріншот з відео

У вівторок, 8 червня, Росія почала масово обстрілювати Херсон. Окупанти почали атакувати центр і прибережні території міста якраз під час евакуації.

Як повідомляє МВС України, поранення отримали мінімум три людини.

"Наразі відомо щонайменше про трьох постраждалих: цивільну жінку, поліцейського та рятувальника. Всім надається необхідна допомога", - йдеться в повідомленні.

У МВС зазначають, що обстріл почався саме під час евакуації громадян, чиї будинки виявилися підтопленими.

За даними голови пресофісу ОВА Олександра Толоконнікова, внаслідок обстрілу військами РФ Херсона поранено жінку в центрі міста та двох людей біля корабельної площі.

Обстріл Херсона 8 червня

"Через прицільні удари окупантів під час проведення евакуаційних заходів у місті загинула цивільна особа. Ще двоє людей отримали травми. Дані уточнюються", - йдеться в повідомленні Херсонської обласної прокуратури.

В одному з сіл Херсонського району через обстріли травмовано чотирьох місцевих жителів.

При цьому в МВС повідомляють, що внаслідок обстрілу Корабельної площі постраждали 8 людей.

"Інформація про загиблих поки не надходила, постраждалим надається медична допомога", – йдеться у повідомленні.

Обстріл Херсона / скріншот

Візит Зеленського до Херсона 8 червня

8 червня президент України провів на Херсонщині нараду по Каховській ГЕС. Зараз вирішується ряд важливих питань, як допомогти людям і ліквідувати наслідки трагедії.

Зеленський підкреслив, що потрібно підрахувати збитки і виділити кошти для компенсацій жителям постраждалих територій. Також потрібно розробити програму для компенсації збитків або переміщення підприємств у межах Херсонщини.

Також 8 червня Зеленський з командою відправився в Миколаїв.

Дивіться відео про те, що відбувається в Херсоні 8 червня:

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