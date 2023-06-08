Про підрив не сказали навіть своїм: перед терактом на ГЕС окупанти глушили зв'язок - Гуменюк

Російські загарбники створили інформаційний вакуум перед підривом Каховської ГЕС. В результаті їхні військові постраждали так само, як і мирні українці.

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Наталія Гуменюк розповіла подробиці підриву Каховської ГЕС російськими окупантами / Колаж: Главред, фото: Media Center Ukraine

Перед вибухом дамби Каховської гідроелектростанції російські окупаційні війська глушили зв'язок у Херсонській області. Таким чином загарбники намагалися приховати масштаби техногенної катастрофи навіть від своїх підрозділів. Про це в ефірі національного телемарафону розповіла речник оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк.

За її словами, перед самим вибухом дамби загарбники заглушили зв'язок і таким чином створили інформаційний вакуум.

"Можемо констатувати, що, залишаючи людей у такій небезпеці, ворог максимально намагався приховати ситуацію, яку планував розгорнути, зокрема, саму техногенну катастрофу. Вони намагалися створити максимальний вакуум навколо тієї групи, яка буде працювати, настільки, що глушили зв'язок перед самим підривом і не повідомили навіть своїм підрозділам", – зазначила речник ОК "Південь".

Гуменюк зазначила, що багато окупантів через такі дії, ймовірно, загинули. Ще частина загарбників сидять на дахах і сподіваються, що їх врятують.

"Маємо інформацію, що багато хто з окупаційних військ або залишилися під водою, або страждає і так само, як і місцеві жителі, змушені чекати на дахах і просити про допомогу. Вони сподіваються, що за ними повернуться", – сказала Гуменюк.

Як повідомив офіцер Збройних сил України Андрій Підлісний, російські частини могли бути не попереджені про запланований підрив Каховської ГЕС. Можливо, для того, щоб зберегти елемент несподіванки.

Коли дамба впала, "ніхто з російського боку не зміг піти. Всі полки, які були у росіян на тій стороні, були затоплені".

Підрив Каховської ГЕС

Вранці 6 червня стало відомо, що російські окупаційні війська підірвали Каховську ГЕС. За даними ГУР Міноборони, підрив стався близько 2:30 ночі.

В Укргідроенерго повідомили, що підрив стався в машинному залі. Каховська ГЕС повністю зруйнована. Станція відновленню не підлягає.

Президент України Володимир Зеленський 8 червня приїхав з робочою поїздкою в Херсонську область, постраждалу внаслідок підтоплення після підриву російськими окупантами дамби Каховської гідроелектростанції. Президент провів у регіоні координаційну нараду з ліквідації наслідків підриву греблі.

Дивіться відео про те, як окупанти повністю знищили Каховську ГЕС:

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