Лукашенко різко звинуватив Україну в підриві Каховської ГЕС і розкланявся Росії

Підконтрольна країні-агресору Російській Федерації республіка Білорусь "на одній стороні" з Москвою, сказав уявний "президент" РБ Олександр Лукашенко.

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Білорусь - соагресорка у війні Росії проти України, - Лукашенко / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube

Самозваний президент Білорусі Олександр Лукашенко звинуватив Україну в тому, що це Київ, мовляв, "підірвав Каховську ГЕС", щоб "приховати наслідки триденного контрнаступу". При цьому Лукашенко зізнався, що його республіка є пособником агресора Росії у розв'язаній проти України війні.

Як повідомляють пропагандисти Белта, Лукашенко в пропагандистській манері вибухнув звинуваченням на адресу України в підриві Каховської гідроелектростанції. Жодних доказів директор Білорусі не навів.

"Ви, напевно, здогадуєтеся, хто підірвав Каховську ГЕС. Кажуть, на злодії й шапка горить. Хто першим про це закричав? Зрозуміло, що українській стороні потрібно було приховати три дні "контрнаступу", де майже дві сотні бронемашин були знищені і понад дві тисячі людей загинули", - сказав він.

Про те, звідки глава РБ знає про нібито "початок контрнаступу", він нічого не сказав.

Також білоруський керівник сказав, що Мінськ підтримує Москву і є співагресором у війні РФ проти України.

"Повинен прямо сказати, оскільки ми з Росією на одній стороні: нас записали в співагресори. Повинен сказати, що "співагресори" з третього дня конфлікту — а може, і з першого — запропонували мирний процес", - підкреслив Олександр Лукашенко.

Росія підірвала Каховську ГЕС

У вівторок, 6 червня, окупаційні війська Росії здійснили підрив Каховської гідроелектростанції. Згідно з даними Головного управління розвідки Міноборони України, підрив стався близько 2:30 ночі.

В Укргідроенерго з'ясували, що вибух був в машинному залі Каховської ГЕС. Станція повністю зруйнована і відновленню не підлягає.

Секретар РНБО Олексій Данілов вважає, що окупанти РФ підірвали Каховську ГЕС за наказом глави Кремля Путіна. На думку чиновника, подібні рішення ухвалюються виключно на вищому політичному рівні.

Представниця Білого дому Карін Жан-П'єр зазначила, що руйнування Каховської гідроелектростанції було б неможливим, якби агресор Росія не вторглася не територію України. Москва в будь-якому випадку несе відповідальність за інцидент.

Дивіться відео, в якому в ЗСУ розповіли, навіщо окупанти Росії підірвали Каховську ГЕС:

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