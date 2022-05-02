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Сучасна західна артилерія, що хлинула в Україну, змінить хід війни - Washington Post

2 травня 2022, 07:08

Далекобійна артилерія стане "вирішальною" на наступному етапі війни в Україні. ЗСУ отримають суттєві переваги на полі бою.

самохідні артилерійські установки Цезар
Самохідна артилерійська установка Цезар / Фото Вікіпедія

Західна артилерія, яка вже почала надходити в Україну, змінить хід війни з Росією. Україна отримає більше переваг на полі бою.

Такий прогноз дали американські військові аналітики, пише видання The Washington Post.

Міністр оборони США Ллойд Остін, виступаючи разом зі своїм канадським колегою в Пентагоні в четвер, 28 квітня, сказав, що далекобійна артилерія стане "вирішальною" на наступному етапі війни в Україні. Очікується, що адміністрація Байдена, яка разом з Канадою вчить невелику кількість українських військових управляти десятками 155-мм гаубиць, найближчими днями схвалить передачу Україні ще більшої кількості артилерії.

Зараз українські та російські війська ведуть артилерійську дуель, використовуючи реактивні системи залпового вогню Ураган і Смерч, а також застарілі 122-мм гаубиці. За словами аналітиків, використання західних артилерійських знарядь прискорить тактичний зсув обох сторін, щоби використовувати так званий контрбатарейний вогонь, при якому збройні сили шукають артилерію противника, визначають її місце розташування і атакують. Україна таким чином отримає суттєві переваги на полі бою.

Доставка західної артилерії в Україну важлива ще й тому, що Україна практично не може знайти боєприпаси для поповнення боєзапасу своїх артсистем радянської епохи. Їх виробляють в незначній кількості Польща та Болгарія, але набагато більше країн у світі виробляють боєприпаси для знарядь стандарту НАТО.

Аналітики пояснюють, що здатність України обстрілювати російські артилерійські підрозділи особливо важлива, оскільки Кремль продемонстрував готовність атакувати міста, руйнуючи будинки та інфраструктуру цивільного населення.

читайте такожАрмія України отримує можливість перемогти Росію на полі бою - Арестович"Просто існування більшої кількості українських артилерійських підрозділів, що ведуть контрбатарейний вогонь, вплине на здатність Росії накопичувати боєприпаси й атакувати міста", – сказав Скотт Бостон, колишній офіцер польової артилерії армії США, який вивчає російських військових для Rand Corp.

"Проблема, яку Україна та її західні союзники хотіли б нав'язати росіянам, полягає в тому, щоби вони ніколи не мали впевненості, що штаб або ключовий склад боєприпасів або важливе скупчення вогневих платформ можуть дуже довго залишатися невразливими", - зазначив він.

Артилерійські підрозділи часто маскуються під камуфляж або інші форми прикриття, і для їхнього виявлення може знадобитися комбінація розвідки, безпілотних літаків і радарів. Для цього Захід надає Україні дрони і контрбатарейні радари.

Зазначимо, США передадуть 90 гаубиць і майже 190 тисяч артилерійських снарядів до них, з яких, за словами анонімного джерела видання в Пентагоні, половина вже прибула в Україну. Крім того, Франція пообіцяла Києву 155-мм самохідні артилерійські установки Цезар.

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Як повідомляв Главред, Польща передала Україні військову техніку для захисту від російської агресії вже на суму 7 мільярдів злотих (за курсом станом на 29 квітня це близько 47,8 мільярдів гривень).

Так, наша країна отримала понад 200 пострадянських танків T-72, кілька десятків бойових машин піхоти, самохідні гаубиці 2С1 Гвоздика і реактивні системи залпового вогню Град. Також Україні надали ракети класу "повітря-повітря" для літаків МіГ-29 і Су-27.

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