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Війна Росії проти України може тривати до Нового року - Арестович

26 квітня 2022, 23:59

Закінчення активної фази військових дій на Донбасі навряд чи вказуватиме на завершення війни з Росією, вважає Олексій Арестович.

Олексій Арестович
Терміни завершення війни залежатимуть від низки обставин - Арестович / Фото УНІАН

Україні у стані війни з РФ слід готуватися до того, що військові дії можуть затягнутися навіть до Нового року. Ситуація залежить від певних обставин. Закінчення активної фази боїв на Донбасі, ймовірно, не означатиме завершення війни. Можуть бути тактичні дії і нальоти. Про це заявив радник керівника Офісу президента Олексій Арестович.

Під час розмови з російським правозахисником Марком Фейгіним у вівторок, 26 квітня, він розповів про те, що українцям слід бути готовими до тривалої фази війни з Росією. Завершення наступу окупантів на Донбасі не означатиме закінчення війни. Можуть бути нальоти і тактичні дії з боку ворога.

читайте такожЗСУ підуть на повне знищення військ Росії, якщо окупанти доб'ють Маріуполь - АрестовичЗа його словами, бойові дії можуть затягнутися і до Нового року. Ситуація залежатиме від обставин.

"Треба налаштовуватися на довгу історію, припинення активної фази на Донбасі, це не означає кінець війни. Все одно надалі будуть тактичні дії, нальоти, війна... Це довга історія і може бути зовсім довга, це може бути до Нового року, все залежить від ряду обставин", - підкреслив Олексій Арестович.

Війна Росії проти України

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович розповів про те, що Україна готується до переходу в контрнаступ на зайняті РФ позиції. Українські війська очікують, коли армія отримає важке озброєння від Заходу. Як тільки західний світ надасть потрібну зброю, ЗСУ негайно перейдуть в атаку.

Глава Миколаївської обладміністрації Віталій Кім заявив, що регіон поки не очікує на наступ з боку військ Росії. Однак йде підготовка до будь-яких сценаріїв. За його словами, сили оборони України готуються до наступу на Херсон.

Президент РФ Володимир Путін вибухнув умовою, згідно з якою Росія нібито не готова говорити про гарантії безпеки для України до того, як сторони узгодять попередній проект угоди про статус Криму і Донбасу. Документацію, мовляв, повинні підготувати російська і українська делегації.

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війна на Донбасі Олексій Арестович Офіс президента війна Росії та України
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