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200 танків Т-72, Гвоздики і Гради: Польща передала Україні техніки уже на 48 мільярдів гривень

29 квітня 2022, 13:39

Танків, які Україна отримала від країни-сусідки, вистачить на оснащення двох танкових бригад.

украинский танк Т-72
Український танк Т-72/ armyinform.com.ua

Польща передала Україні військової техніки для захисту від російської агресії уже на суму 7 мільярдів злотих (за курсом станом на 29 квітня це близько 47,8 мільярдів гривень).

Так, наша держава отримала понад 200 пострадянських танків T-72 – така кількість одиниць цієї техніки дозволить оснастити дві танкові бригади. Про це повідомляє Польське радіо з посиланням на дані, які вдалося з’ясувати Інформаційному радіоагентству (IAR).

Крім танків, Польща також відправила в Україну кілька десятків бойових машин піхоти самохідні гаубиці 2С1 Гвоздика і реактивні системи залпового вогню Град. Також нашій державі надали ракети класу "повітря-повітря" для літаків МІГ-29 і Су-27.

У списку того, що отримала Україна, також є:

  • дрони виробництва польської компанії WB Electonics,
  • польські безпілотники Warmate (які подібні на американські дрони-камікадзе Switchblade),
  • переносні зенітно-ракетні комплекси Piorun,
  • велику кількість боєприпасів.

Військова допомога Україні від інших держав

Нагадаємо, в Україну зі США прибула перша партія з військовою допомогою з нового пакету. Загалом у межах цього пакету наша держава отримає американської допомоги на 800 мільйонів доларів. У списку того, що буде поставлено – 11 вертольотів Мі-17, 18 155-мм гармат Howitzer і 300 дронів Switchblade.

Зазначалося, що США передадуть Україні 11 вертольотів Мі-17, які збиралися відправити в Афганістан.

Президент Євроради Шарль Мішель зізнався в тому, що Євросоюз погодився закуповувати важку зброю для безкоштовної передачі Україні.

Проте нещодавно стало відомо, що Міноборони Німеччини за наполяганням канцлера Олафа Шольца виключило все важке озброєння, яке просив Київ для боротьби з агресією РФ. За даними ЗМІ, нерішучість Шольца може коштувати йому посади.

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