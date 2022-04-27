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Україна готова взяти під контроль Придністров'я - у Молдові відреагували на заяву Арестовича

27 квітня 2022, 20:28

Кишинів збирається врегулювати проблему Придністров'я на принципах територіальної цілісності і суверенітету Молдови.

Наддністрянщина
Молдова не готова повертати Придністров'я силовим шляхом / УНІАН

Офіційний Кишинів розглядає виключно політичні та мирні методи врегулювання ситуації невизнаного молдавського анклаву Придністров'я. У законі про правовий статус регіону чітко зафіксовано, що військові дії з метою повернення території під політичний контроль Молдови виключені. При цьому молдавська держава збирається вирішувати проблему на базі свого суверенітету і територіальної цілісності. Про це заявили в молдавському Бюро з реінтеграції.

Як повідомляє NewsMaker з посиланням на відомство, закон про правовий статус Придністров'я виключає силовий сценарій вирішення проблеми анклаву. Тому Кишинів реінтегруватиме територію за допомогою політичних інструментів.

читайте такожМають намір звинуватити в нападі Україну: Росія готує ракетні удари по Придністров'ю - ЗСУ"Там чітко сказано, що врегулювати придністровський конфлікт можна політичним шляхом і лише за допомогою мирних рішень, які виключають військові та інші силові дії. А також на основі принципів демократизації і демілітаризації регіону, поваги суверенітету і збереження територіальної цілісності Молдови", - підкреслили у відомстві.

Заява Арестовича про готовність України зайняти Придністров'я

Раніше радник керівника Офісу президента Олексій Арестович зробив заяву про те, що Молдова може опинитися в складній ситуації через провокації Росії в захопленому Придністров'ї. Кишинів може звернутися за допомогою до України та Румунії. За його словами, Київ, якщо про це попросить Кишинів, може швидко взяти під контроль Придністров'я.

Ситуація у Придністров'ї

У захопленому Росією Придністров'ї 25 квітня сталися вибухи. Їх зафіксували в будівлі так званого "Міністерства державної безпеки" невизнаної "ПМР".

У Головному управлінні розвідки Міноборони України сказали, що це провокація ФСБ РФ. Під обстріл також потрапила будівля філії ФСБ у Придністров'ї. Як стверджують у ГРУ, Росія може організувати теракти у Тирасполі і на інших окупованих територіях.

26 квітня стався вибух у селищі Маяк Григоріопольського району у Придністров'ї. Зруйновано ретрансляційні вишки. Були виведені з ладу дві потужні антени, які передавали трансляцію російських радіостанцій.

У Генштабі ЗСУ розповіли, що війська РФ у Придністров'ї приведені в стан повної боєготовності. Силові структури переведені на посилений режим служби.

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