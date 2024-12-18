Сотник - про можливе завершення війни в Україні: "Я не вірю"

На думку журналіста, українці хочуть отримати справедливий мир, а одним припиненням вогню війна не закінчиться.

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Сотник - про можливе завершення війни в Україні / Колаж: Главред, фото: міноборони РФ, скрін

Основні тези Сотника:

Не Україна почала кровопролиття

Усі хочуть справедливого миру

Головний редактор каналу Sotnik-TV, журналіст, письменник і публіцист Олександр Сотник під час чату на Главреді поділився своєю думкою, наскільки реалістичним є припинення вогню в Україні найближчим часом.

"Не Україна почала це кровопролиття. Повторюється та сама історія, коли кажуть, що треба просто перестати стріляти. Якщо так, то щоб перемогти ковід, потрібно просто перестати кашляти", - сказав Сотник.

На думку журналіста, українці хочуть отримати справедливий мир, а одним припиненням вогню війна не закінчиться.

"Одним припиненням вогню війна не закінчиться. Адже війна в серці, душі. Війна в тому, що потрібна сатисфакція. Люди хочуть задоволення і хочуть отримати справедливий мир. У моїй римопрозі "Війна задоволень" є така фраза: "Ніхто не вірить у справедливість миру, який був підписаний на війні". Усі хочуть справедливого миру, а він спочатку має настати в душі, і тільки потім народні маси з цим погодяться. А доти, доки цього немає, постійно ставитимуть запитання: за що загинула ця людина, а цю за що вбили, ми що, зраджуємо їхню пам'ять", - зазначив він.

За його словами, у США можуть скільки завгодно говорити про те, що потрібно перестати стріляти.

"Але цим припинити війну не вийде. Я не вірю", - додав публіцист.

Дивіться відео чату з Олександром Сотником

Мирні переговори з РФ - останні новини

Президент України Володимир Зеленський заявив, що наразі в України немає сил, щоб відвоювати у країни-агресора Росії території. Українці можуть розраховувати тільки на дипломатичний тиск з боку міжнародної спільноти, який змусить Путіна сісти за стіл переговорів.

Також Зеленський заявив, що обраний президент США ДональдТрамп знає про небажання України здаватися і заморожувати війну. За його словами, важливо, щоб зміни у США з приходом Трампа до влади були на користь України.

Глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що реальні переговори з Москвою про стійкий мир почнуться тільки тоді, коли у Росії закінчаться ресурси для ведення війни проти України.

Як повідомляв Главред, у Білому домі озвучили позицію щодо переговорів України і Росії. Як заявив заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки США Джон Кірбі, президент Володимир Зеленський повинен сам вирішувати, коли і за яких умов сідати за стіл переговорів. Чинний лідер Америки Джо Байден допомагатиме цьому до самого завершення своєї президентської каденції.

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Хто такий Олександр Сотник Олександр Сотник (творче ім'я - Саша Сотник) - письменник, публіцист, автор-виконавець пісень, диктор радіо і телебачення, блогер. Творець і автор каналу Sotnik-TV. Виступає з жорсткою критикою російської влади. 11 березня 2010 року підписався під зверненням "Путін повинен піти". Під час російсько-української війни неодноразово виступав із засудженням російської збройної агресії проти України, пише Вікіпедія.

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