Трамп видав заяву про 'прогрес' врегулювання війни в Україні: втрати астрономічні

Трамп розповів, що кількість солдатів, які гинуть з обох сторін, астрономічна.

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Трамп заявив про "невеликий прогрес" у війні / колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, Facebook

Основні тези Трампа:

США досягли "невеликого прогресу" для врегулювання війни

Трамп розкритикував втрати Росії та України

Дональд Трамп має намір вступити у контакт із Путіним

Новообраний президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп під час виступу перед журналістами заявив, що має "невеликий прогрес" щодо врегулювання війни в Україні.

"Ми досягнемо невеликого прогресу, це важко, це неприємно, це огидно", - заявив він на зустрічі із журналістами 16 грудня. відео дня

Обраний президент США також розкритикував кількість жертв на війні Росії проти України, стверджуючи, що кількість загиблих "з обох сторін", ймовірно, набагато більша, ніж повідомлялося.

"Ми намагаємося зупинити війну, ту жахливу, жахливу війну, яка триває в Україні, Росії", - сказав Трамп у в понеділок.

Потім Трамп у наочних деталях описав, як рівнинна місцевість України сприяє високій кількості загиблих на полі битви.

"Людей вбивають на рівнях, яких ніхто ніколи не бачив. Це дуже рівні поля, і єдине, що зупиняє кулю - це тіло, тіло людини", - сказав новообраний президент.

Трамп також додав, що кількість солдатів, які гинуть з обох сторін, астрономічна.

"Те, що там відбувається, набагато гірше, ніж люди повідомляють з обох сторін, тому ми зробимо все можливе, і ми робили все можливе, і ми побачимо, що станеться", - зазначив він.

Новообраний президент США також заявив про намір вступити у контакт із Путіним щодо врегулювання в Україні.

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