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Зеленський має бути готовим до мирної угоди із РФ: Трамп видав неочікувану заяву

Юлія Закрепа
16 грудня 2024, 23:50оновлено 17 грудня, 00:33
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Трамп також хоче обговорити мирне врегулювання із російським диктатором Володимиром Путіним.
Зеленський має бути готовим до мирної угоди із РФ: Трамп видав неочікувану заяву
Трамп заявив про переговори з РФ / колаж: Главред, фото: Facebook, ОПУ

Коротко про головне:

  • Трамп заявив про укладання угоди про завершення війни
  • Який сигнал отримав Зеленський

Майбутній президент США Дональд Трамп заявив, що президенту України Володимиру Зеленському потрібно бути готовим до укладання угоди про завершення війни.

Трамп також на брифінгу додав, що президент України отримав сигнал, що "хоче миру". Це питання Трамп збирається обговорити з російським диктатором Володимиром Путіним.

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"Треба укласти угоду", - заявив Трамп під час свого виступу.

Він додав, що обговорить це з Путіним та Зеленським, бо "його турбують фотографії різанини в результаті конфлікту". Вони йому нагадали часи громадянської війни в США 1861-1865 років.

Трамп инфографика
Що відомо про Трампа / Інфографіка: Главред

Тому Трамп заявив, що "це має бути зупинено", однак не уточнив, чи йдеться про поступки територіями.

При цьому він додав, що більша частина спірної території стала руїнами і що на їхнє відновлення підуть століття.

Мирні переговори з РФ - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, що у Нідерландах зробили заяву про миротворців і переговори з РФ. Міністр оборони Нідерландів заявив, що Європа повинна проявити ініціативу щодо мирних переговорів Росії та України раніше обраного президента США Дональда Трампа.

Стало відомо, як Трамп посадить Путіна і Зеленського за стіл переговорів. Олександр Хара вважає, що обраний президент США Дональд Трамп буде тиснути на Київ і Москву. Експерт вважає, що Україна є "слабкою ланкою" в цій системі, тому що без військової допомоги США не зможе продовжувати чинити опір.

Глава МЗС країни-агресора Росії Лавров висунув вимоги Україні для початку мирних переговорів. У Кремлі розкрили, що ключовий принцип полягує у тому, щоб Україна мала позаблоковий статус та ні в якому разі не вступила до НАТО.

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