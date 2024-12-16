Трамп може скасувати дозвіл США на далекобійні удари по Росії - деталі

Адміністрація президента Джо Байдена не повинна була дозволяти завдавати ударів углиб РФ, - Трамп.

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Дозвіл на удари вглиб РФ / колаж: Главред, фото: Офіс президента, Вікіпедія

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Трамп може скасувати дозвіл на удари західною зброєю вглиб РФ

Це рішення Байдена нібито втягнуло КНДР у війну проти України

Новообраний президент США Дональд Трамп може скасувати дозвіл для України на удари західною зброєю вглиб території Росії, який надала адміністрація нинішнього президента США Джо Байдена. Про це Трамп заявив на брифінгу у Палм-Біч у Флориді.

За його словами, адміністрація президента Джо Байдена не повинна була дозволяти завдавати ударів углиб РФ.

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"Я не думаю, що їм потрібно було дозволяти удари ракетами на 300 кілометрів по Росії. Як на мене, це погано", – заявив республіканець.

Він також додав, що це рішення нібито втягнуло КНДР у війну проти України, зокрема північнокорейських солдатів.

"Це залучило північнокорейців і всього за кілька тижнів до того, як я прийду в офіс. Навіщо було це робити, не питаючи мене? Так, я можу (скасувати рішення щодо ударів вглиб Росії західною зброєю – ред.)", – наголосив Трамп.

Варто зауважити, що інформація про перекидання північних корейців у Росію з'явилася раніше, аніж США надали дозвіл на далекобійні удари по країні-агресорці.

Дональд Трамп / Інфографіка: Главред

Позиція Трампа щодо війни в Україні - що відомо

Нагадаємо, як повідомляв Главред, Дональд Трамп під час виступу перед журналістами заявив, що має "невеликий прогрес" щодо врегулювання війни в Україні.

Також відомо, що Дональд Трамп серйозно налаштований добитися припинення вогню в перший день президентства. Команда обраного президента США веде переговори з представниками Білого дому та українськими чиновниками щодо можливих шляхів завершення війни з Росією.

Спецпредставник США з питань України та Росії Кіт Келлог заявив, що Дональд Трамп є єдиною людиною, яка може зупинити війну в Україні. Вирішити питання російсько-української війни можна протягом кількох місяців.

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"Мирний план" Дональда Трампа У передвиборчому штабі Трампа називають політика "єдиною людиною", яка може закінчити війну РФ проти України, і зазначають, що вона б не почалася, якби він був президентом. Тим часом два ключові радники експрезидента США Дональда Трампа представили йому план припинення війни Росії в Україні, якщо він переможе на президентських виборах. "Ми говоримо українцям: "Ви повинні сісти за стіл переговорів, і якщо ви не сядете за стіл переговорів, підтримка з боку Сполучених Штатів припиниться. А Путіну ви говорите: "Він повинен сісти за стіл переговорів, а якщо ви не сядете за стіл, то ми дамо українцям усе необхідне, щоб убити вас на полі бою", - сказав один з авторів мирного плану. Водночас Трамп зізнався, що "пропозиції", висунуті кремлівським диктатором Володимиром Путіним нібито як умови для припинення війни Росії проти України, є "неприйнятними".

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