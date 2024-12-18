'У РФ все почне руйнуватися': Сотник назвав рік, коли Путін зупинить війну

Перші серйозні руйнівні наслідки в російській економіці стануть очевидними вже у першому кварталі 2025 року, розповів Олександр Сотник.

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У 2025 році ресурси РФ для ведення війни остаточно вичерпаються / Колаж: Главред, фото: kremlin.ru, скріншот з Facebook

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Кремль зацікавлений у паузі у війні для стабілізації економіки

2025 рік може стати останнім, коли Росія буде здатна продовжувати війну

Руйнування економіки РФ почнеться в першому кварталі 2025 року

Росія зможе вести війну ще максимум півтора року, після чого ресурси вичерпаються остаточно. Якщо Кремль вирішить продовжувати війну, 2025 рік може стати останнім, коли агресор зможе фінансувати війну. Про це під час чату на Главреді розповів головний редактор каналу Sotnik-TV, журналіст, письменник і публіцист Олександр Сотник.

"В Росії вже навіть не путіноміка, а зомбономіка. 20 грудня Центробанк знову збереться на засідання і на кілька пунктів підвищить ключову ставку. У Росії і так зараз найвища у світі ставка – 21%, але її може бути підвищено до 23%. Не здивуюся, якщо в січні вона становитиме вже 25%. У РФ не можуть приборкати інфляцію, оскільки надруковано вже стільки грошей", - зазначив журналіст.

За його словами, ситуація в РФ загострюється через масштабне підвищення витрат на війну. Якщо на початку агресії російським окупантам обіцяли 2 мільйони рублів компенсації, то зараз ця сума зросла до 4 мільйонів. Однак навіть ці гроші втрачають свою купівельну спроможність через інфляцію.

"У Росії все почне руйнуватися вже в січні-березні 2025 року. У першому кварталі нового року ми все це побачимо. Зараз там просто на все зростають ціни і тарифи. Зростають ціни на бензин, паливо, електрику, газ, їжу, послуги та товари. А потім це буде вал, і зупинити його буде неможливо", - наголосив Сотник.

Глава Центробанку Ельвіра Набіулліна фактично допрацьовує свій термін, не маючи можливості змінити ситуацію. Її заступниця Ольга Скоробогатова пішла з посади, проте Набіулліна залишається на своєму місці, виконуючи накази Путіна. Набіулліна ж, за словами Сотника, "занадто багато знає", щоб залишити посаду, та є однією з небагатьох фахівців, які ще у Путіна залишилися і готові з ним працювати.

На думку Сотника, наступного року економіка РФ досягне критичної межі. Якщо війна продовжиться, то 2025 рік може стати останнім роком, коли Росія здатна буде підтримувати агресію.

"Якщо війна продовжиться (а, найімовірніше, так і буде), 2025 рік буде останнім, коли Росія буде в змозі хоч якось вести війну. Якщо вона не звалиться в ядерний апокаліпсис, або якщо система не скаже: "Усе, з Путіним пора прощатися. Із Заходом – мир, дружба, жуйка"... Віяло сценаріїв дуже велике, а Росія – дуже непередбачувана країна з незрозумілим минулим і, тим більше, туманним майбутнім. І Росія завжди вибирає найгірший сценарій з усіх можливих, робить йому апгрейд, а після цього використовує", - припустив публіцист.

Дивіться відео чату з Олександром Сотником, у якому він спрогнозував, які проблеми чекають на Росію і Путіна у 2025 році, а також що буде з війною в Україні:

Завершення війни в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, війна Росії проти України триває майже три роки, але, за словами професора Раджана Менома з Колумбійського університету, вона може наближатися до завершальної фази. У статті для The New York Times він окреслив чотири сценарії закінчення війни та можливі варіанти післявоєнної безпеки України.

Також посол і радник Національного інституту стратегічних досліджень Андрій Веселовський заявив, що Росія вже підготувала пояснення на випадок завершення війни. За його словами, закінчення війни можливе лише у разі серйозних поразок РФ на фронті.

Крім цього, президент України Володимир Зеленський наголосив, що Україна не збирається здаватися або заморожувати війну. Він зазначив, що Дональд Трамп, знаючи про це, має намір діяти швидко, аби завершити війну.

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Хто такий Олександр Сотник Олександр Сотник (творче ім'я – Саша Сотник) – письменник, публіцист, автор-виконавець пісень, диктор радіо і телебачення, блогер. Творець і автор каналу Sotnik-TV. Виступає з жорсткою критикою російської влади. 11 березня 2010 підписався під зверненням "Путін повинен піти". Під час російсько-української війни неодноразово виступав з осудом російської збройної агресії проти України, пише Вікіпедія.

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