Сотні танків і казарми: з'явилися супутникові знімки російських військ біля українського кордону

Супутники компанії Maxar Technologies оприлюднили нові кадри українсько-російських кордонів, на яких видно значне збільшення масштабів російських військ.

Як пише Reuters, це нарощування військової сили є підготовкою до війни з метою перешкодити Україні приєднатися до НАТО.

Крім того, журналіст Newsmax Алекс Сальві також оприлюднив знімки, на яких видно російську армію біля кордону.

Так, журналіст пише, що Росія розмістила свої сили:

У Міноборони України заявили, що Росія надає підтримку понад 35 000 бойовикам на Донбасі і розмістила в окупованих районах ОРДЛО близько 3 000 своїх військових. Неподалік з українським кордоном розгорнуті додаткові підрозділи радіозв'язку. Якщо порівнювати ситуацію з минулим роком, то зараз росіяни в три рази збільшили кількість польотів, які проводяться з метою розвідувальної діяльності.

