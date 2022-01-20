Сотні танків і казарми: з'явилися супутникові знімки російських військ біля українського кордону

Журналіст Newsmax Алекс Сальві обнародовал знімки, на яких видно російську армію біля кордону.
Супутники компанії Maxar Technologies оприлюднили нові кадри українсько-російських кордонів, на яких видно значне збільшення масштабів російських військ.
Як пише Reuters, це нарощування військової сили є підготовкою до війни з метою перешкодити Україні приєднатися до НАТО.
Крім того, журналіст Newsmax Алекс Сальві також оприлюднив знімки, на яких видно російську армію біля кордону.
Так, журналіст пише, що Росія розмістила свої сили:
- в Климовці, яка знаходиться в 13 км від України;
- у Клінці - в 30 км від України;
- в Єльні - за 135 км від України;
- у Погоновом - в 165 км від України.
Росія посилює війська і на Донбасі
У Міноборони України заявили, що Росія надає підтримку понад 35 000 бойовикам на Донбасі і розмістила в окупованих районах ОРДЛО близько 3 000 своїх військових. Неподалік з українським кордоном розгорнуті додаткові підрозділи радіозв'язку. Якщо порівнювати ситуацію з минулим роком, то зараз росіяни в три рази збільшили кількість польотів, які проводяться з метою розвідувальної діяльності.
Satellite imagery by Maxar Technologies shows Russia amassing some 100,000 troops near Ukraine's borders, a buildup the West says is preparation for a war to prevent Ukraine from ever joining the NATO Western security alliance https://t.co/SEPbBnsJUlpic.twitter.com/vU07gap7lh— Reuters (@Reuters) January 20, 2022
РФ може завдати ракетних ударів
Як вважають у Міноборони, Росія може задіяти ракети середньої дальності з метою "знищення життєво важливих об'єктів". Про це свідчить перекидання росіянами додаткових тактичних груп оперативно-тактичних комплексів Іскандер. Такі ракети здатні вражати цілі на відстані в 500-700 кілометрів. Вони можуть долетіти і до Києва.
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