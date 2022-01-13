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Відведення військ від кордонів України не буде, а Захід "йде на ескалацію": РФ вибухнула заявою

13 січня 2022, 15:55

У Москві вважають вимогу США щодо військ біля українських кордонів "абсолютно неприйнятною".

війська РФ
У РФ не бачать переміщення своїх військ по територіях інших держав / Reuters

У Росії вибухнули заявою про те, що Москва не збирається відводити війська від кордонів України, як того вимагають США. Росіяни не мають наміру навіть обговорювати таку можливість. У Кремлі й зовсім вважають, що це Захід, мовляв, йде на ескалацію, а від РФ вимагає зниження напруженості.

Як повідомляє ТАСС, міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров сказав про те, що США наполягають на відведенні військ подалі від кордонів України, у той час, коли Росія, мовляв, вважає подібні вимоги "абсолютно неприйнятними". За його словами, росіяни не тільки не збираються відводити війська, але й не мають наміру навіть обговорювати це питання.

читайте такожЗагрози Україні не буде, якщо Київ піде на запуск "Мінська": РФ вибухнула ультиматумом Заходу"Вже звучить не тільки про те, щоб відвести (війська) від кордону з Україною, як вони висловлюються, а про те, щоб ці війська пішли до казарми, (перша заступниця держсекретаря США Уенді) Шерман саме так казала, у тому числі публічно на пресконференції. Я не думаю, що є необхідність пояснювати абсолютну неприйнятність таких вимог, і, звичайно ж, ми їх навіть не обговорюватимемо", - підкреслив Лавров.

У Кремлі звинувачують в ескалації ситуації Захід

Спікер президента РФ Дмитро Пєсков також заявив, що Росія нібито не переміщує свої військові сили територією інших країн, тому вимогу Північноатлантичного альянсу щодо деескалації, мовляв, вважає такою, що не можна здійснити.

"Якщо НАТО хоче диктувати нам, як і куди нам переміщати наші збройні сили на російській території, навряд чи це можливо, адже ми кажемо про російську територію. Росія не переміщує свої збройні сили територією інших держав. Це принциповий момент", - сказав він.

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Більш того, в Кремлі вважають, що це нібито Захід йде на ескалацію, і у той же час вимагає від Росії знизити рівень напруженості.

"Ми чуємо заяви американських представників, які зазивають до НАТО нові країни, я маю на увазі Фінляндію і Швецію. Ми чуємо заяви деяких країн НАТО, що вимагають збільшити кількість контингенту у себе на території, я маю на увазі деякі прибалтійські держави. Нам що потрібно деескалувати на цьому тлі?"- додав Пєсков.

Війська Росії біля кордонів України

Журналісти американського видання The New York Times опублікували нову карту з військами Росії біля кордонів України. Фіксується зміцнення військової присутності та оточення кордонів української держави з трьох напрямків. За їхніми даними, росіяни сконцентрували біля рубежів України близько 100 тисяч військ.

На тлі присутності військових підрозділів РФ біля кордонів України і звинувачень Москви в погрозах НАТО своїм кордонам відбулися перемовини з безпеки між США, Північноатлантичним альянсом і Росією.

За підсумками перемовин Вашингтона та Москви американська представниця Венді Шерман сказала, що Штати не збираються гарантувати Москві нерозширення НАТО і відмову України від євроатлантичної інтеграції.

Делегат РФ, заступник голови МЗС Сергій Рябков заявив, що Росія не збирається нападати на Україну. Однак вимагає від США гарантій невступу України та Грузії до Північноатлантичного альянсу.

12 січня відбулася Рада НАТО-Росія. Генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг розповів про те, що питання вступу України до НАТО вирішуватиметься Києвом і країнами військово-політичного блоку. Організація не готова йти на компроміс з Москвою щодо територіальної цілісності України, Грузії та Молдови, які можуть вступити до НАТО. Також він закликав Москву вивести свої війська з території цих держав.

Столтенберг також сказав, що НАТО посилить свою присутність у Східній Європі у разі реалізації планів Росії щодо військової операції проти України. Альянс вже серйозно посилив свої позиції на східному фланзі після того, як Росія захопила Крим та Донбас.

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