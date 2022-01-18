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"Готові до серйозного діалогу": Німеччина закликала РФ забрати війська від українського кордону

18 січня 2022, 16:29

ФРН розцінює скупчення понад 100 тисяч російських військових біля кордону з Україною як загрозу.

Олаф Шольц
Німеччина закликала РФ забрати війська від українського кордону / Reuters

Німеччина закликала Росію зменшити кількість військ біля українського кордону. Для цього ФРН готова до серйозного діалогу з РФ.

Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц під час спільної прес-конференції з генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

Шольц вважає, що розбіжності з Росією потрібно вирішувати за допомогою діалогу в різних форматах.

"Очікуємо від Росії деескалації, до цього відноситься скорочення військ на кордоні. Ми готові до серйозного діалогу з питань безпеки в Європі", – заявив канцлер.

Також Шольц додав, що хоче "конструктивних відносин" з РФ і не хоче "довгострокової напруженості".

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У той же час міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок наголосила, що скупчення понад 100 тисяч російських військових біля українського кордону важко не розцінювати як загрозу. Про це вона сказала під час брифінгу за підсумками перемовин з очільником МЗС Росії Сергієм Лавровим, пише Spiegel.

"Було важко "не бачити" загрозу 100 тисяч російських солдатів на кордоні з Україною", – зазначила Бербок.

Вона наголосила, що потрібно вести діалог з Росією. Бербок вважає, що для запобігання можливому військовому вторгненню РФ в Україну потрібно повернутися за стіл переговорів.

"Ми маємо знайти способи відродити Нормандський формат. Ми готові до серйозного діалогу з Росією для підвищення безпеки у всій Європі", – сказала очільниця німецького зовнішньополітичного відомства.

Російська війська біля українського кордону

Нагадаємо, раніше заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд заявила, що Росія сконцентрувала 100 тисяч військ біля кордонів України і приготувала сценарій нової гібридної атаки з метою дестабілізації ситуації в країні. Вона наголосила, що Москва поширює неправдиві відомості про Україну, США і НАТО з метою виправдання власних дій.

У той же час прессекретар російського президента Дмитро Пєсков зазначив, що Росія не збирається нападати на Україну. При цьому він не виключив можливості розміщення наступального озброєння на території Української держави.

Головнокомандувач Збройними силами України Валерій Залужний заявив, що Росія може в будь-який момент підступно збільшити кількість своїх військових на українському кордоні. Він зазначив, що цифра в 100 тисяч військових на кордоні завтра може збільшитися до 200 тисяч, а за тиждень – до 700 тисяч.

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