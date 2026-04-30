Зниження мобілізаційного віку в Україні: експерт назвав умови та ризики

Марія Николишин
30 квітня 2026, 11:08
Зазначається, що досвід США та Ізраїлю показав ефективність залучення молоді до виконання бойових завдань.
Зниження мобілізаційного віку в Україні: експерт назвав умови та ризики
Умови зниження мобілізаційного віку / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Головне із заяви експерта:

  • Залучення молодших військовослужбовців може бути ефективним
  • Головним фактором є не вік, а якість підготовки
  • Рішення про зниження мобілізаційного віку потребує виваженого підходу

Зниження мобілізаційного віку в Україні може бути ефективним, але таке рішення потребує виваженого підходу. Про це заявив військовий журналіст і колишній речник Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов в ефірі Київ24.

За його словами, міжнародний досвід демонструє, що залучення молодших військовослужбовців може бути ефективним.

Зокрема, він підкреслив, що у США та Ізраїлі до виконання бойових завдань активно долучають молодь від 19 років.

"Ключовим фактором залишається не вік як такий, а якість підготовки та управління підрозділами. Без належного вишколу та продуманого командування такі рішення можуть призвести до невиправданих втрат", - наголосив експерт.

Він також додав, що держава має забезпечити системну підготовку військових, аби вони могли ефективно виконувати бойові завдання і водночас мінімізувати ризики для життя.

Зниження мобілізаційного віку в Україні: експерт назвав умови та ризики
Ступені придатності до військової служби / Інфографіка: Главред

Чи знизиться мобілізаційний вік найближчим часом

Голова підкомітету з питань соціального захисту ветеранів парламентського комітету соціальної політики Анатолій Остапенко раніше говорив, що говорити про зниження мобілізаційного віку в Україні ще рано.

За його словами, в Україні є мобілізаційний ресурс, зокрема, серед військових пенсіонерів та працівників силових структур.

Водночас, він не виключив, що колись таке рішення можливо доведеться прийняти.

Як повідомляв Главред, секретар комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко говорив, що у межах мобілізаційної реформи, яку готує Міністерство оборони, розглядається розділення функцій ТЦК.

Міністр оборони Михайло Федоров заявляв, що Міністерство оборони України готує комплексну реформу щодо поліпшення умов рекрутингу та служби в Силах оборони. Перші 10 із 30 проєктів у рамках однієї реформи майже готові до запуску.

Керівник Офісу президента України Кирило Буданов сказав, що питання мобілізації – це не питання, яке з’явилося зненацька. Це стандартна проблема для країни, яка застосовує механізм мобілізації.

Про персону: Владислав Селезньов

Владислав Селезньов - український військовий експерт, журналіст. Полковник Збройних сил України.

До окупації Криму країною-агресором Росією працював начальником кримського медіа-центру Міністерства оборони України. Коли Кримський півострів захопили російські окупанти, залишився вірним українській присязі і переїхав до Києва.

Після початку АТО на Донбасі в 2014 році був призначений керівником пресцентру оперативного штабу Антитерористичної операції на сході України.

У період з листопада 2014 по 2017 рік - начальник пресслужби Генерального штабу Збройних сил України.

Наприкінці 2017 року звільнився з ЗСУ у зв'язку із завершенням контракту.

