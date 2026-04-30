Зниження мобілізаційного віку в Україні: експерт назвав умови та ризики

Головне із заяви експерта:
- Залучення молодших військовослужбовців може бути ефективним
- Головним фактором є не вік, а якість підготовки
- Рішення про зниження мобілізаційного віку потребує виваженого підходу
Зниження мобілізаційного віку в Україні може бути ефективним, але таке рішення потребує виваженого підходу. Про це заявив військовий журналіст і колишній речник Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов в ефірі Київ24.
За його словами, міжнародний досвід демонструє, що залучення молодших військовослужбовців може бути ефективним.
Зокрема, він підкреслив, що у США та Ізраїлі до виконання бойових завдань активно долучають молодь від 19 років.
"Ключовим фактором залишається не вік як такий, а якість підготовки та управління підрозділами. Без належного вишколу та продуманого командування такі рішення можуть призвести до невиправданих втрат", - наголосив експерт.
Він також додав, що держава має забезпечити системну підготовку військових, аби вони могли ефективно виконувати бойові завдання і водночас мінімізувати ризики для життя.
Чи знизиться мобілізаційний вік найближчим часом
Голова підкомітету з питань соціального захисту ветеранів парламентського комітету соціальної політики Анатолій Остапенко раніше говорив, що говорити про зниження мобілізаційного віку в Україні ще рано.
За його словами, в Україні є мобілізаційний ресурс, зокрема, серед військових пенсіонерів та працівників силових структур.
Водночас, він не виключив, що колись таке рішення можливо доведеться прийняти.
Чи знизиться мобілізаційний вік найближчим часом
Як повідомляв Главред, секретар комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко говорив, що у межах мобілізаційної реформи, яку готує Міністерство оборони, розглядається розділення функцій ТЦК.
Міністр оборони Михайло Федоров заявляв, що Міністерство оборони України готує комплексну реформу щодо поліпшення умов рекрутингу та служби в Силах оборони. Перші 10 із 30 проєктів у рамках однієї реформи майже готові до запуску.
Керівник Офісу президента України Кирило Буданов сказав, що питання мобілізації – це не питання, яке з’явилося зненацька. Це стандартна проблема для країни, яка застосовує механізм мобілізації.
Про персону: Владислав Селезньов
Владислав Селезньов - український військовий експерт, журналіст. Полковник Збройних сил України.
До окупації Криму країною-агресором Росією працював начальником кримського медіа-центру Міністерства оборони України. Коли Кримський півострів захопили російські окупанти, залишився вірним українській присязі і переїхав до Києва.
Після початку АТО на Донбасі в 2014 році був призначений керівником пресцентру оперативного штабу Антитерористичної операції на сході України.
У період з листопада 2014 по 2017 рік - начальник пресслужби Генерального штабу Збройних сил України.
Наприкінці 2017 року звільнився з ЗСУ у зв'язку із завершенням контракту.
