Зниження мобілізаційного віку в Україні: нардеп сказав, кого можуть призвати

Нардеп додав, що потрібно залучати добровольців і іноземців до захисту України.

Чи знижуватимуть мобілізаційний вік в Україні

Головне із заяви нардепа:

Період мобілізації в Україні буде тривати ще довго

Наразі в країні ще є мобілізаційний ресурс

Говорити про зниження мобілізаційного віку ще рано

В Україні є мобілізаційний ресурс, зокрема, серед військових пенсіонерів та працівників силових структур, тому говорити про зниження мобілізаційного віку ще рано. Про це заявив голова підкомітету з питань соціального захисту ветеранів парламентського комітету соціальної політики Анатолій Остапенко, передає Інтерфакс-Україна.

Так, коментуючи проведення реформи мобілізації нардеп повідомив, що Міністерство оборони зараз розробляє відповідні документи і Верховна Рада їх розглядатиме після подання.

"Щодо тих моментів, які вже розглядалися в Верховній Раді, звісно, ми повинні розуміти, що період мобілізації у нас буде тривати ще довго, поки буде ця війна йти, і ми розуміємо, що в певний момент наш ворог може застосувати збільшення мобілізаційного ресурсу і залучення його до війни, і ми можемо також тоді розглядати законопроєкти для того, щоб було знижено вік громадянина, який стає на захист батьківщини. Але я вважаю, що в нас ще є ресурси для того, щоб цього не робити", - наголосив Остапенко.

Він додав, що в Україні є багато військовослужбовців, які рахуються в запасі, які відслужили певний термін і вийшли на пенсію, але чомусь не залучені до захисту Батьківщини.

"У нас є дуже багато силових структур, які ми повинні, згідно з Конституцією, залучати до збройної відсічі агресії проти нашої держави. І, звісно, я вважаю, що ми повинні розробити залучення по різних рівнях до захисту Батьківщини, тих, які перебувають, як я сказав, на пенсії, але ще за віком повинні захищати державу. Тоді силові структури, які мають свої реєстри, також там знаходяться люди, які проходили службу, але зараз чомусь не залучені до захисту Батьківщини", - підкреслив нардеп.

За його словами, також необхідно працювати в напрямку залучення добровольців і іноземців до захисту України.

"Чому? Тому що ми вимиваємо з сільського господарства, з промисловості ті цінні кадри, які сьогодні повинні забезпечувати те ж саме військо, і виробляти продукцію, яка в нас повинна бути і з якої ми фінансуємо наші Збройні сили. Це ж не секрет, що Збройні сили фінансує держава, а наші партнери тільки нам дають кошти на все інше", - підсумував Остапенко.

Які пенсіонери України не підлягають мобілізації

Як повідомляв Главред, голова фракції "Слуга народу" та член комітету з питань нацбезпеки і оборони Давид Арахамія говорив, що реформа законодавства щодо мобілізації перебуває на фінальній стадії та буде представлена парламенту і суспільству впродовж місяця.

В командуванні Сухопутних військ ЗС України заявили, що Україна не готується до мобілізації жінок і не розробляє жодних механізмів для цього. Повідомлення про нібито підготовку до такого кроку є безпідставними.

Народний депутат, член комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський наголошував, що у межах реформування системи мобілізації в Україні буде посилено мобілізаційні заходи у великих містах, аби уникнути ситуації, коли армія формується переважно з мешканців сільської місцевості.

Про персону: Анатолій Остапенко Анатолій Остапенко - український юрист, політик. Народний депутат України 9-го скликання. Член Комітету Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів, голова підкомітету з питань соціального захисту прав ветеранів.

