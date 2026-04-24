Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

ТЦК в Україні перейдуть на новий формат роботи: нардеп озвучив головні зміни

Марія Николишин
24 квітня 2026, 20:20
Нардеп наголосив, що пропозиції наразі не є остаточно затвердженими.
ТЦК в Україні перейдуть на новий формат роботи: нардеп озвучив головні зміни
Як зміниться робота ТЦК / колаж: Главред, фото: facebook.com/kostenko.roman, ua.depositphotos.com

Головне із заяви нардепа:

  • У межах мобілізаційної реформи функції ТЦК можуть розділити
  • Також ТЦК можуть перейменувати на "Офіс резерву"
  • Ймовірно, деякі функції, зокрема перевірку документів, проводитиме поліція

У межах мобілізаційної реформи, яку готує Міністерство оборони, розглядається розділення функцій ТЦК. Про це заявив секретар комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко у коментарі виданню Телеграф.

За його словами, ТЦК можуть перейменувати на "Офіс резерву", а деякі його функції, зокрема перевірку документів та патрулювання, передати поліції.

Він додав, що також існує пропозиція розділити функції нового органу - окремо соціальна функція, окремо функція призову.

Однак Костенко наголосив, що жодна з цих пропозицій наразі не є остаточно затвердженою.

"Є речі, з якими не згоден конкретно Генеральний штаб. До прикладу, є речі, які, як вони вважають, можуть вплинути на процеси, які вже зараз налагоджені. І тут головне питання, що зробивши зміни ми маємо покращити і сам процес, і саму мобілізацію", - заважив нардеп.

Він також розповів, що в Офісі президента відбулася зустріч з представниками Генштабу і Міноборони.

"Я знаю, що після цього деякі речі президент не підтримав. Які точно - я не знаю. Але після цього Міноборони ще не доповідало нам, яка остаточна версія. Тому я знаю, що там щось напрацьовується, але поки що комунікації остаточної не було", - підсумував Костенко.

ТЦК в Україні перейдуть на новий формат роботи: нардеп озвучив головні зміни
Розшук ТЦК — що потрібно знати / Інфографіка: Главред

Мобілізація - останні новини України

Як повідомляв Главред, керівник Офісу президента Крило Буданов говорив, що питання мобілізації – це не питання, яке з’явилося зненацька. Це стандартна проблема для країни, яка застосовує механізм мобілізації. На його думку, єдине, що можна спробувати реформувати, - це прояви нелюдського відношення.

Міністр оборони Михайло Федоров зауважив, що Міністерство оборони України готує комплексну реформу щодо поліпшення умов рекрутингу та служби в Силах оборони. Перші 10 із 30 проєктів у рамках однієї реформи майже готові до запуску.

Водночас голова фракції "Слуга народу" та член комітету з питань нацбезпеки і оборони Давид Арахамія заявляв, що реформа законодавства щодо мобілізації перебуває на фінальній стадії та буде представлена парламенту і суспільству впродовж місяця.

Про персону: Роман Костенко

Роман Костенко - народний депутат України, Секретар комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, полковник СБУ, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

мобілізація новини України ТЦК та СП
Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Рецепти
НапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Цікаве
Усе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикмети
Синоптик
Магнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погоди
Новини шоу бізнесу
ПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій Козловський
Регіони
Новини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ХарковаНовини ОдесиНовини Полтави
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Великдень 2026
Чому в СРСР боялись Великодня і полювали на вірянЯк приготувати шикарну глазур для паски за 10 хвилинЧи можна нести штучні квіти на цвинтарЯк красиво пофарбувати яйця на Великдень 2026Легендарний рецепт великодньої паски

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти