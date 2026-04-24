ТЦК в Україні перейдуть на новий формат роботи: нардеп озвучив головні зміни

Нардеп наголосив, що пропозиції наразі не є остаточно затвердженими.

Як зміниться робота ТЦК

Головне із заяви нардепа:

У межах мобілізаційної реформи функції ТЦК можуть розділити

Також ТЦК можуть перейменувати на "Офіс резерву"

Ймовірно, деякі функції, зокрема перевірку документів, проводитиме поліція

У межах мобілізаційної реформи, яку готує Міністерство оборони, розглядається розділення функцій ТЦК. Про це заявив секретар комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко у коментарі виданню Телеграф.

За його словами, ТЦК можуть перейменувати на "Офіс резерву", а деякі його функції, зокрема перевірку документів та патрулювання, передати поліції.

Він додав, що також існує пропозиція розділити функції нового органу - окремо соціальна функція, окремо функція призову.

Однак Костенко наголосив, що жодна з цих пропозицій наразі не є остаточно затвердженою.

"Є речі, з якими не згоден конкретно Генеральний штаб. До прикладу, є речі, які, як вони вважають, можуть вплинути на процеси, які вже зараз налагоджені. І тут головне питання, що зробивши зміни ми маємо покращити і сам процес, і саму мобілізацію", - заважив нардеп.

Він також розповів, що в Офісі президента відбулася зустріч з представниками Генштабу і Міноборони.

"Я знаю, що після цього деякі речі президент не підтримав. Які точно - я не знаю. Але після цього Міноборони ще не доповідало нам, яка остаточна версія. Тому я знаю, що там щось напрацьовується, але поки що комунікації остаточної не було", - підсумував Костенко.

Розшук ТЦК — що потрібно знати

Як повідомляв Главред, керівник Офісу президента Крило Буданов говорив, що питання мобілізації – це не питання, яке з’явилося зненацька. Це стандартна проблема для країни, яка застосовує механізм мобілізації. На його думку, єдине, що можна спробувати реформувати, - це прояви нелюдського відношення.

Міністр оборони Михайло Федоров зауважив, що Міністерство оборони України готує комплексну реформу щодо поліпшення умов рекрутингу та служби в Силах оборони. Перші 10 із 30 проєктів у рамках однієї реформи майже готові до запуску.

Водночас голова фракції "Слуга народу" та член комітету з питань нацбезпеки і оборони Давид Арахамія заявляв, що реформа законодавства щодо мобілізації перебуває на фінальній стадії та буде представлена парламенту і суспільству впродовж місяця.

Про персону: Роман Костенко Роман Костенко - народний депутат України, Секретар комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, полковник СБУ, пише Вікіпедія.

