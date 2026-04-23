Червоні лінії на переговорах, досягнення миру та мобілізація – гучні заяви Буданова

Буданов додав, що головна мета зараз - виживання держави та її майбутнє.

Буданов зробив низку важливих заяв

У четвер, 23 квітня, керівник Офісу президента України Кирило Буданов відвідав Kyiv Security Forym, під час якого зробив низку важливих заяв. Зокрема, він розповів про "червоні лінії" на переговорах, проблеми в мобілізації та обмін полоненими. Також було озвучено темпи розвитку України у дронових технологіях та наслідки ударів по російських НПЗ.

Главред побував на заході та зібрав головні тези виступу.

Мирна угода і питання територій

Буданов зауважив, що усі чутливі питання переговорів щодо закінчення війни не можуть бути розголошені до закінчення війни, інакше немає сенсу у переговорах.

"Червона лінія проста. Я думаю, вона всім зрозуміла. По-перше, ми нічого не визнаємо, цього не буде. Стосовно Донбасу, то ми знайдемо рішення, яке задовільнить, перш за все, нас, оскільки це наша земля і ніхто не має права торгувати землею, цього не буде", - зауважив він.

Керівник ОП додав, що зараз країна знаходиться у стані, коли не можна бути слабкими.

"Наша внутрішня сила – це наша єдність. Зовнішня сила – це робота з партнерами, союзниками. Якщо ми будемо розірвані зсередини, все інше взагалі немає жодного значення. Наша мета – виживання нашої держави та її майбутнє", - каже Буданов.

Візит делегації США до Києва

Україна вважає США стратегічним союзником.

"Як ви знаєте, ми чекаємо їх. Тут, в принципі, нічого не змінилося. Зрозуміло, всі бачать ситуацію, яка зараз відбувається між перемовинами Сполучених Штатів з Іраном. Це накладає певні, скажімо так, проблеми, на інтенсивність ведення перемовин тут (в Україні, - ред.). Але ми чекаємо її в Києві. Це абсолютно відома всім інформація. І я думаю, що все ж таки це станеться", - зауважив Буданов.

Умови досягнення миру

Керівник Офісу президента України наголосив, що прагнення до миру - це здоровий глузд, а не прояв слабкості.

За його словами, умови досягнення миру можуть бути абсолютно різні.

"Ніхто, я думаю, в Україні не піде на те, щоб визнати втрату навіть міліметра нашої території. В цьому я абсолютно певен. Те, що ми не дійшли згоди, - це теж абсолютно всім зрозуміла і відкрита інформація. Але для цього і існує цей процес. Він може досягти своєї мети, може не досягти своєї мети. Це теж нормальна ситуація. Тому ми маємо бути готовими і сильними до будь-якого розвитку подій. Якщо ми будемо сильними, це дасть нам, як то кажуть, маневр в цій ситуації. І навпаки, якщо ми будемо слабкими, то, в принципі, нам тільки будуть диктувати умови, на які ми можемо йти, можемо не йти, але все одно буде щось відбуватися", - підкреслив він.

Що потрібно для перемоги у війні дронів

Буданов заявив, що головним підтвердженням успіхів України у виробництві дронів є "визнання з боку противника".

"Для мене особисто визнання противника – це найбільше визнання. Якщо вже противник визнає, що в нас щось вдається, значить це має якесь реальне підґрунтя", - сказав він.

На його думку, якщо зараз не буде зроблений певний технологічний прорив, то ефективність досягнення цими апаратами своїх цілей буде падати просто в геометричній прогресії.

"Не можу відкривати ці дані, але велика кількість дронів застосовується для ураження конкретно взятої цілі, тому що ефективність теж падає. Вони (росіяни, - ред.) нарощують, і ми нарощуємо свої засоби радіоелектронної боротьби, засоби військового типу. Тобто це постійне змагання. Дрони-перехоплювачі з'явились, чого теж не було раніше. Тут потрібен новий технологічний стрибок, тобто технології штучного інтелекту і нові технології передачі сигналів управління", - вважає керівник ОП.

Він додав, що з тими технологіями, які є зараз, і Україна, і Росія досягли свого максимуму.

Яким може бути технологічний прорив

Буданов заявив, що було б чудово, якби з’явилася технологія, яка змогла б посадити всі дрони.

"Знаєте, я теж хотів би в дива вірити, але думаю, що так не станеться. Проте допомога штучного інтелекту, вона досить суттєво і системно почала вже впливати на цей процес. Про наші розробки говорити зараз не буду. Всі бачили застосування російських зразків. Тут коли вони вже самі ідентифікують цілі, маневрують і так далі. За цим майбутнє. Тут ми не пасемо задніх, як то кажуть, є і власні напрацювання, але потрібно масштабування цих технологій. Цього поки що немає, але я думаю, що протягом півроку ми це вже побачимо", - зауважив він.

Яких збитків завдали Росії удари безпілотниками

Зазначається, що Росія зазнає іміджевого удару через атаки безпілотників, зокрема, через недовиконання контрактів.

"Це найважливіше, бо наші нафтові "санкції" колись закінчаться, коли закінчиться війна. Все одно колись це станеться. А от іміджевий удар буде працювати ще дуже довго, тому що ставиться під сумнів Росія як надійний постачальник, який може поставити свою сировину вчасно до країни призначення. З цим є величезні проблеми. По всьому, що рухається, з півночі і з півдня, через Чорне море, і вже і через Балтійське, з цим є величезні проблеми", - наголосив Буданов.

Які країни просять зупинити удари по російських НПЗ

На питання про те, чи просять інші країни призупинити удари по російських НПЗ через кризу в Ормузькій протоці, керівник ОП сказав, що такі прохання надходять регулярно.

"Називати чіткий перелік країн було б некоректно, мабуть. Я вам більш цікаві речі скажу. Я особисто вперше зіткнувся з подібним проханням ще в 23-му році. Тобто це не щось, що з'явилося зараз. Це системна, скажімо так, робота, яка інтенсифікується, коли йде масоване застосування. Останнім часом це просто наклалося на нафтову кризу, яка спричинена зрозумілими подіями. До того, на початку у Венесуелі, потім в Бразилії. Так, такі звернення існують", - відповів він та додав, що Україна на такі прохання відповідає стримано.

Ситуація в енергетичній системі України

Буданов наголосив, що за усі роки війни енергетична система України зазнала значних руйнувань та втрат.

"Ми дійшли до такого стану, коли якщо навіть зараз ми завершимо війну, то якщо нічого не робити, то матимемо багато проблем. Деякі об’єкти фактично перестали існувати. Потрібно сильно поспішати, проводити ремонтні роботи до осені", - зауважив він.

За його словами, восени прийдуть холоди, а росіяни можуть продовжити системно атакувати енергетику, тому дуже потрібно захистити об’єкти енергетики.

Питання мобілізації в Україні

Керівник Офісу президента сказав, що питання мобілізації – це не питання, яке з’явилося зненацька.

За його словами, це стандартна проблема для країни, яка застосовує механізм мобілізації.

"Без мобілізації неможливо покривати потреби війська, а країні, яка довго знаходиться в стані війни, потрібні люди", - наголошує він.

На його думку, єдине, що можна спробувати реформувати, - це прояви нелюдського відношення.

"Можна спробувати насправді реформувати прояви нелюдського ставлення до людей під час примусового приводу, але саме прояви нелюдського відношення, а не сам факт приводу", - підкреслив Буданов.

Легалізація зброї в Україні

Водночас Буданов виступив проти легалізації зброї.

"Це ніколи не працювало і не спрацює. Це нібито уявний захист, але є й інша сторона – випадків, які усі бачили кілька днів тому, при такій конфігурації може стати значно більше. Це загрожує набагато більшими проблемами", - вважає він.

Необхідність змін у роботі поліції

Керівник ОП також заявив про необхідність змін у підходах до роботи української поліції.

За його словами, проблема полягає не лише у присутності правоохоронців, а в умовах, у яких вони працюють. Він також наголосив, що через страх покарання поліцейські інколи не діють рішуче навіть у небезпечних ситуаціях.

Коментуючи питання щодо служби патрульних у прифронтових районах Буданов зазначив, що частина поліцейських уже виконує свої обов’язки поблизу лінії фронту. Однак ключова проблема — у підходах до їхньої роботи, які, на його думку, потрібно переглянути.

Крім того, він наголосив на важливості балансу між підтримкою правоохоронців і вимогами суспільства.

"Держава має захищати своїх правоохоронців, а суспільство — поважати їхні вимоги. Лише баланс дасть результат", - висловився керівник ОП.

Обмін полоненими

Буданов додав, що серйозних затримок у обмінах полоненими з Росією немає. Зокрема, наразі Україна отримала черговий список людей для обміну, але існують певні юридичні перепони з боку Росії.

Однак, за його словами, хвилюватися не варто, адже у найближчі дні обмін вже може відбутися.

Про персону: Кирило Буданов Кирило Буданов (нар. 4 січня 1986, м. Київ) – український воєначальник, начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України (з 5 серпня 2020року - до 2 січня 2026 року), генерал-лейтенант. З 2014 року брав участь у російсько-українській війні, зазнав кілька поранень. У 2018-2020 роках виконував спеціальні завдання, інформація про які засекречена. У середині 2020 року став заступником директора департаменту Служби зовнішньої розвідки України, а невдовзі очолив Головне управління розвідки Міністерства оборони України, пише Вікіпедія. 2 січня 2025 року прийняв пропозицію президента України Володимира Зеленського очолити Офіс Президента України.

