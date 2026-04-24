"10 із 30 проєктів готові": Федоров розповів про підготовку реформи мобілізації

Михайло Федоров розповів про свої досягнення за три місяці на посаді міністра оборони.

https://glavred.net/ukraine/10-iz-30-proektov-gotovy-fedorov-rasskazal-o-podgotovke-reformy-mobilizacii-10759256.html Посилання скопійоване

Федоров розповів про підготовку реформи мобілізації

Коротко:

Серед досягнень Федорова — блокування Starlink у росіян

Березень став рекордним місяцем за втратами для ворога за всіма категоріями

Міністерство оборони України готує комплексну реформу щодо поліпшення умов рекрутингу та служби в Силах оборони. Про це написав у Telegram міністроборони Михайло Федоров.

"Перші 10 із 30 проєктів у рамках однієї реформи майже готові до запуску. Деталі — пізніше", — повідомив він. відео дня

Федоров назвав свої досягнення за три місяці на посаді міністра оборони.

Серед них - блокування Starlink у росіян, створення командування "малої" протиповітряної оборони, оновлення структури Міноборони та рекордні закупівлі дронів.

Міністр нагадав, що президент Володимир Зеленський доручив йому якомога швидше трансформувати систему, щоб прискорити зупинку ворога в небі та на землі й виснажити його економіку.

Крім того, Федоров зазначив, що за час перебування на посаді побачив виклики та хвороби, які не лікували десятки років.

"Тотальна відсутність цілей і відповідальності всередині системи. Безліч людей, які повинні сісти, з одного боку, і талантів, яким потрібно просто надати можливість працювати, – з іншого. Культура страху і брехні і водночас героїзм, технології, інновації та асиметрія", – написав Федоров.

Серед досягнень Федоров, зокрема, називає те, що березень став рекордним місяцем за втратами для ворога за всіма категоріями: від військових – знищено 36 тис. окупантів, до техніки та ППО.

Також міністр повідомив про рекордний контракт на ракети PAC для Patriot за підтримки Німеччини, який почне реалізовуватися з наступного року, але є основою для пошуку ракет сьогодні завдяки майбутнім контрактам.

Мобілізація — останні новини України

Як повідомляв Главред, військовослужбовців ТЦК і СП можуть зобов'язати носити на формі спеціальні жетони з індивідуальним номером і представлятися під час спілкування з громадянами. Це потрібно, щоб люди могли відрізнити справжніх співробітників від шахраїв.

Народний депутат Роман Костенко говорив, що в Україні розглядається можливість реформування ТЦК з подальшим розподілом їхніх функцій.

Водночас у командуванні Сухопутних військ ЗС України заявили, що Україна не готується до мобілізації жінок і не розробляє жодних механізмів для цього. Повідомлення про нібито підготовку до такого кроку є безпідставними.

Читайте також:

Про особу: Михайло Федоров Федоров Михайло — український підприємець і державний діяч. З 29 серпня 2019 року — віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації України в уряді Олексія Гончарука та Дениса Шмигаля. З 14 січня 2026 року — міністр оборони України. Ініціатор електронного сервісу державних послуг "Дія". Наймолодший міністр в історії української політики. У минулому — народний депутат України IX скликання. Учасник списку "Forbes 30 до 30" як молодий візіонер. Радник Президента (поза штатом) з цифрових питань. Керівник цифрового напряму передвиборчої кампанії кандидата у президенти України Володимира Зеленського 2019 року. Член Ради національної безпеки та оборони України з 19 березня 2021 року. Член Штабу Верховного Головнокомандувача України з 22 листопада 2023 року.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред