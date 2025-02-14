Чи зможе Європа замінити допомогу США Україні: Тука відповів

Практично все обладнання, яке Україна отримує з Європи, проходить капітальний ремонт.

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Європа навряд чи допоможе Україні реальним озброєнням / Колаж: Главред, фото: defense.gov, УНІАН

Коротко:

Європа "жахнулася", коли відкрила свої склади зі зброєю

Трамп змусив Євросоюз протверезіти

Колишній голова Луганської військово-цивільної адміністрації та заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб у 2016-2019 роках Георгій Тука оцінив, чи зможе Європа замінити військову допомогу США Україні.

За його словами, європейці намагалися перекласти більшу частину допомоги Україні на США. І деякий час їм це вдавалося.

"Трамп своїми висловлюваннями, наприклад, заявами щодо Гренландії, НАТО і фіскальної політики у відносинах з Євросоюзом, не те щоб налякав європейців, але змусив їх протверезіти. І першим дзвіночком стало ухвалення рішення про надання масштабної військової допомоги Україні. Фактично вперше за 70 років європейці самі для себе відкрили власні склади озброєння, і те, що вони там побачили на власні очі, жахнуло їх", - сказав Тука під час чату на Главреді .

Він пояснив, що практично все обладнання, яке ми отримували й отримуємо з Європи, проходить капітальний ремонт перед тим, як вирушити в Україну. Та все одно іноді Україна отримує техніку, яка не є боєздатною.

"Європа почала прокидатися. Звичайно, хотілося б, щоб Європа прокинулася ще три роки тому, але це відбувається зараз, і тільки зараз починають виділятися додаткові кошти на переозброєння європейських країн", - зазначив він.

Тука скептично ставиться до того, що Європа зможе замінити реальну військову допомогу США Україні.

"Якщо говорити про фінансову допомогу, то [Європа] безумовно, здатна [замінити], а ось реальним озброєнням Європа нам навряд чи допоможе. Адже практично все озброєння виготовляється під замовлення чи то власного міністерства оборони, чи то міністерств оборони інших країн, і ні в кого з виробників немає складів, де б накопичувалося вироблене озброєння", - зазначив він.

Тука додав, що якщо завтра терміново знадобиться п'ять мільйонів мін, то жоден виробник не забезпечить такого обсягу поставок. Він може укласти угоду, а замовлення буде виконання впродовж півроку або року.

"А от посередники, які мають подібні склади, є. Їх небагато, вони дуже відомі у світі, вони знають один одного, і цей ринок є досить консервативним і перебуває під пильним контролем спеціальних служб, насамперед Сполучених Штатів Америки, які слідкують за розповсюдженням певних видів озброєння", - пояснив він.

Дивіться відео - Георгій Тука поділився прогнозом щодо перспектив врегулювання війни Росії проти України:

Військова допомога від США Україні - останні новини:

Як повідомляв Главред, 12 лютого президент США Дональд Трамп заявив, що Україна продовжить отримувати допомогу, інакше "Путін би подумав, що він виграв". Однак, за його словами, "гроші мають бути забезпечені".

Україна отримала Угоду про партнерство зі США, яка передбачає економічне співробітництво між двома країнами. З цією угодою до Києва прибув міністр фінансів США Скот Бессент.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що США повинні мати доступ до природних ресурсів України незалежно від того, чи вдасться успішно укласти мирну угоду між Києвом і Москвою. За його словами, Україна вже погодилася передати Штатам рідкоземельні метали на суму 500 мільярдів доларів як оплату за військову допомогу, яку Вашингтон уже надав.

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Хто такий Георгій Тука Георгій Борисович Тука (народився 24 листопада 1963, Київ) – український державний і громадський діяч. Керівник і засновник волонтерської групи "Народний тил". Голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації (22 липня 2015 – 29 квітня 2016), пише Вікіпедія.

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