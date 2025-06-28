Смертельний удар по Одесі: у ЗСУ розкрили деталі атаки дронів РФ

Особливістю цієї атаки стала обмежена кількість використаних дронів, пояснив Юрій Ігнат.

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Юрій Ігнат розповів про повітряний удар РФ / Колаж: Главред, Фото: armyinform.com.ua

Важливе із заяв Ігната:

РФ застосовувала безпілотні апарати-імітатори, при цьому атака мала свої особливості

Особливістю цієї атаки стала обмежена кількість використаних дронів

У ніч на суботу, 28 червня, російські сили завдали повітряного удару по Україні, зокрема по Одесі, застосувавши дрони-камікадзе типу Shahed.

Крім того, було застосовано безпілотні апарати-імітатори, при цьому атака мала свої особливості, повідомив Юрій Ігнат, керівник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ, в ефірі телемарафону.

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Український офіцер при цьому підкреслив, що особливістю цієї атаки стала обмежена кількість використаних дронів, що є рідкістю порівняно з попередніми масованими нальотами.

"Ми звикли бачити атаки за участю 40, 50 або навіть понад 100 безпілотників, включно з Shahed та імітаторами. Цього разу їх було порівняно небагато - всього 23, і майже всі з них були Shahed", - зазначив він.

/ Главред

За його словами, основний напрямок атаки йшов із півдня, водночас головною метою стала Одеса та область. Він підтвердив, що один із дронів влучив у житловий багатоквартирний будинок, що призвело до людських жертв.

Удари РФ по Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, раніше РФ вдарила по Україні дронами і ракетами. МіГ-31К піднявся з Нижегородської області, ракета пролетіла через кілька регіонів.

Раніше повідомлялося про те, що російські окупанти в ніч на суботу, 28 червня, вдарили по Одесі. Ворожий дрон влучив у житловий 21-поверховий будинок. Уже відомо про двох загиблих - рятувальники дістали з-під завалів тіла подружжя.

Нагадаємо, експерт пояснив, чи справді підвал більше не рятує і де шукати порятунок під час ракетного удару. Експерт розкритикував заяви про неефективність підвалів і правила "двох стін", які посилили і так серйозний стрес в українців.

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Хто такий Юрій Ігнат Український військовослужбовець, полковник Збройних сил України, речник Повітряних сил ЗСУ, учасник російсько-української війни. Кавалер ордена Данила Галицького (2022). Юрій Ігнат закінчив Львівський інститут при Національному університеті "Львівська політехніка" (з 2009 року - окрема Національна академія сухопутних військ) за спеціальністю "Військова журналістика". Станом на 2017 рік — начальник відділу редакції Повітряних сил Центрального друкованого органу Міністерства оборони України "Народна армія". Нині — начальник служби зв'язків з громадськістю Командування Повітряних сил Збройних сил України.

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