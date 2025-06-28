З-під завалів дістали тіла подружжя: дрон влучив по 21-поверхівці в Одесі – які наслідки

Уже відомо про двох загиблих і шістьох постраждалих. Серед постраждалих – двоє дітей. Пошуково-рятувальні роботи тривають.

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Дрон влучив по 21-поверхівці в Одесі/ колаж: Главред, фото: ДСНС України в Одеській області, Геннадій Труханов

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Ворожий дрон влучив у житлову 21-поверхівку в Одесі

Уже відомо про 2 загиблих – рятувальники дістали з-під завалів тіла подружжя

Станом на цей час відомо про шістьох постраждалих, серед них двоє дітей

Російські окупанти у ніч на суботу, 28 червня, вдарили по Одесі. Ворожий дрон влучив у житловий 21-поверховий будинок.

Уже відомо про двох загиблих – рятувальники дістали з-під завалів тіла подружжя. Шестеро людей постраждали. Про це розповів очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

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"Рятувальники дістали з-під завалів тіла подружжя, яке загинуло внаслідок ворожого удару дрону по житловій будівлі. Щирі співчуття рідним і близьким загиблих. Наразі у медичних закладах двоє постраждалих внаслідок російської атаки дітей: 7-річний хлопець у стані середнього ступеню важкості та трирічний малюк, який отруївся продуктами горіння. Медики надають їм всю необхідну допомогу", – зазначив голова ОВА.

Також на цю хвилину відомо про чотирьох постраждалих дорослих. Всі госпіталізовані у стані середнього ступеню важкості.

У ДСНС України в Одеській області повідомили, що вночі окупанти вдарили по 21-поверховому житловому будинку в Одесі. Внаслідок влучання виникла пожежа на 7, 8 та 9 поверхах. Люди опинились заблокованими в квартирах.

"Врятовано 5 осіб, серед них – маленька дитина. Попередньо відомо про 2 загиблих, щонайменше 4 постраждалих. На місці працюють психологи та розгорнуто Пункт Незламності від ДСНС. Ситуацію ускладнювали повторні повітряні тривоги. Пошуково-рятувальні роботи тривають", – зазначили в ДСНС.

Удар по Одесі/ скрін

Дивіться відео наслідків удару по Одесі:

Удар по Одесі/ скрін

Дивіться відео наслідків удару по Одесі:

Як повідомляв Главред, у ніч на 27 червня РФ вдарила по Україні дронами і ракетами. МіГ-31К піднявся з Нижньогородської області, ракета пролетіла через кілька регіонів.

Також 27 червня РФ атакувала Дніпропетровщину балістикою. Ракетні удари були завдані по одному сектору у місті Самар. Внаслідок атаки є загиблі та поранені. На місці виникла пожежа.

Нагадаємо, експерт пояснив, чи справді підвал більше не рятує і де шукати порятунок під час ракетного удару. Експерт розкритикував заяви щодо неефективності підвалів та правила "двох стін", які посилили і так серйозний стрес у українців.

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