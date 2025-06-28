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Кабмін призначив нового голову Інституту національної пам'яті - хто ним став

Віталій Кірсанов
28 червня 2025, 00:11
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З початком повномасштабного вторгнення Олександр Алфьоров був офіцером ССО "Азов-Київ".
Кабмін призначив нового голову Інституту національної пам'яті
Кабмін призначив нового голову Інституту національної пам'яті / колаж: Главред, фото: facebook.com/MCSCUkraine

Коротко:

  • Олександр Алфьоров - український історик, теле- і радіоведучий
  • Попередній голова Інституту схвалив призначення Алфьорова

Кабінет міністрів України призначив історика Олександра Алфьорова головою Українського інституту національної пам'яті. Про це 27 червня повідомило у Facebook Міністерство культури та стратегічних комунікацій України.

У міністерстві зазначили, що Алфьоров - український історик, теле- і радіоведучий, громадський і військовий діяч.

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З 2010 року він був науковим співробітником Інституту історії України НАН України. Алфьоров є автором, співавтором та упорядником 15 книжок і понад 100 наукових статей.

З початком повномасштабного вторгнення він став офіцером ССО "Азов-Київ", з вересня 2022 року - офіцер 3-ї окремої штурмової бригади, начальник групи гуманітарної підготовки та інформаційного забезпечення відділення психологічної підтримки персоналу. Має звання майора запасу.

Одночасно був головою експертної групи з дерусифікації в Києві.

Попередній голова Інституту Антон Дробович у Facebook схвалив призначення Алфьорова.

"Професійний історик, ветеран і людина, яка вміє майстерно комунікувати історичні питання на широку публіку", - прокоментував він.

Дробович побажав наступнику великих успіхів у цьому служінні громадянам та інтересам України.

"Це буде не просто, але в тебе є все необхідне, щоб зробити добре цю роботу. Можеш розраховувати на підтримку і допомогу в усіх добрих справах. Звісно, завжди знайдуться критики, знавці, які авансом розповідатимуть про "поворот в інший бік", "зраду", "чергову помилку" тощо, але наразі це все пусте і не варте уваги. Нехай справи говорять", - написав він.

Що раніше говорив Алфьоров про війну:

Дробовича Кабінет міністрів України звільнив із посади 13 грудня 2024 року. Рішення на засіданні уряду було ухвалено у зв'язку із закінченням терміну його перебування на посаді.

Нещодавно Олександр Алфьоров розповів про головні міфи щодо російсько-української війни і сказав, коли насправді вона розпочалася і скільки вже триває.

Як писав Главред, раніше історик Алфьоров розповів, скільки історичних назв мала Україна за останнє тисячоліття.

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Хто такий Олександр Алфьоров

Олександр Алфьоров - відомий український історик, кандидат історичних наук. З 2010 року був науковим співробітником Інституту історії України Національної академії наук. Автор понад 100 наукових статей і співавтор 15 книг.

З 2008 року - радіоведучий на радіо "Культура", з 2019 року телеведучий на "Суспільному телебаченні" (у розділі культури). Деякий час очолював прес-службу "Азова".

З початком повномасштабного вторгнення росіян в Україну став офіцером підрозділу Сил спеціальних операцій "Азов-Київ". З вересня 2022 року - начальник групи гуманітарної підготовки та інформаційного забезпечення відділення психологічної підтримки персоналу в 3-й штурмовій бригаді. Має звання майора запасу.

Очолює в Києві експертну топонімічну комісію, яка займається перейменуванням об'єктів, пов'язаних із радянським режимом і Росією.

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Інститут національної пам'яті Український інститут національної пам'яті Антон Дробович
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