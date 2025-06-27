У Європі введуть обов'язкові роботи для біженців: за відмову каратимуть

Ви дізнаєтеся:
- Що робитимуть біженці
- Для чого вводять такі правила
Федеральна земля Бургенланд в Австрії з липня введе нове правило про обов'язкову суспільно корисну роботу для біженців.
За інформацією видання BILD, отримувачі притулку повинні будуть, наприклад, доглядати парки, допомагати в будинках для людей похилого віку або займатися прибиранням.
Зазначається, що за годину роботи передбачена оплата в розмірі 1,6 євро, а відмова від участі двічі без поважної причини тягне за собою серйозні наслідки.
У цьому разі, як пояснила міністерка соціальної політики Бургенланду Даніела Вінклер, людині загрожує втрата базової допомоги - просте місце для сну замість квартири, жодної медичної страховки, лише мінімальне харчування та базове лікування.
"Той, хто постійно отримує підтримку від держави, повинен також брати на себе відповідальність і віддавати щось суспільству", - розповіла міністр.
Як писав Главред із посиланням на The Economist, біженці з України можуть залишитися в Європі назавжди. Два роки тому 74% планували повернутися в Україну, а станом на сьогодні їх 43%.
Водночас у Польщі попередили, що після виборів для українських біженців будуть зміни. Польська система соціальної допомоги постійно зазнає змін і післявиборчий період не стане винятком.
А ось президент США Дональд Трамп хоче депортувати тисячі українських біженців. Однак критики цієї пропозиції, зокрема колишні чиновники, вважають цю ініціативу негуманною і такою, що суперечить давнім ідеалам США.
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