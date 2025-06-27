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У Європі введуть обов'язкові роботи для біженців: за відмову каратимуть

Сергій Кущ
27 червня 2025, 23:14
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Біженці повинні "віддавати щось суспільству", каже влада.
У Європі введуть обов'язкові роботи для біженців
У Європі введуть обов'язкові роботи для біженців / Колаж Главред, фото: скріншот YouTube

Ви дізнаєтеся:

  • Що робитимуть біженці
  • Для чого вводять такі правила

Федеральна земля Бургенланд в Австрії з липня введе нове правило про обов'язкову суспільно корисну роботу для біженців.

За інформацією видання BILD, отримувачі притулку повинні будуть, наприклад, доглядати парки, допомагати в будинках для людей похилого віку або займатися прибиранням.

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Зазначається, що за годину роботи передбачена оплата в розмірі 1,6 євро, а відмова від участі двічі без поважної причини тягне за собою серйозні наслідки.

У цьому разі, як пояснила міністерка соціальної політики Бургенланду Даніела Вінклер, людині загрожує втрата базової допомоги - просте місце для сну замість квартири, жодної медичної страховки, лише мінімальне харчування та базове лікування.

"Той, хто постійно отримує підтримку від держави, повинен також брати на себе відповідальність і віддавати щось суспільству", - розповіла міністр.

Як писав Главред із посиланням на The Economist, біженці з України можуть залишитися в Європі назавжди. Два роки тому 74% планували повернутися в Україну, а станом на сьогодні їх 43%.

ТОП-4 головні причини депортації українців з країн ЄС
ТОП-4 головні причини депортації українців з країн ЄС / Главред - інфографіка

Водночас у Польщі попередили, що після виборів для українських біженців будуть зміни. Польська система соціальної допомоги постійно зазнає змін і післявиборчий період не стане винятком.

А ось президент США Дональд Трамп хоче депортувати тисячі українських біженців. Однак критики цієї пропозиції, зокрема колишні чиновники, вважають цю ініціативу негуманною і такою, що суперечить давнім ідеалам США.

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