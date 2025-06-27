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Чи справді підвал більше не рятує: де шукати порятунок під час ракетного удару

Даяна Швець
27 червня 2025, 12:48оновлено 27 червня, 13:31
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Експерт розкритикував заяви щодо неефективності підвалів та правила "двох стін", які посилили і так серйозний стрес у українців.
дрон, ракета, атака на Киев 17 июня
Яка реальність повітряних атак по міста / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот, ГСЧС Украини

На які питання відповів експерт:

  • Чи справді підвал більше не рятує
  • Які ракети дійсно пробивають підвал
  • Як не втратити контроль під час загроз

Олександр Коваленко, експерт з військово-політичних питань та представник "Інформаційного спротиву", розкритикував нещодавні заяви представників ДСНС щодо правил укриття під час повітряних атак. Особливе здивування у нього викликали тези про нібито неефективність підвалів і сумнівність "правила двох стін". У своєму коментарі для Главред він детально розповів, у яких випадках укриття справді можуть врятувати життя, а коли ні.

На його думку, поради щодо використання бомбосховищ і метрополітену не є новими, але викладені без достатнього пояснення, і це, на жаль, лише посилює тривогу в суспільстві, яке й без того живе в умовах постійної загрози.

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"Підвали не рятують. Підвали не рятують від чого? Розглянемо основні засоби ураження, які застосовуються РОВ (російськими окупаційними військами — ред.) для терору цивільного населення тилової України. І до цих засобів належать як дрони-камікадзе, так і ракетні засоби", — зауважив Коваленко.

Він акцентував на тому, що арсенал РФ включає дрони-камікадзе та різні типи ракет, які мають різну ступінь небезпеки для цивільного населення. Одними з найнебезпечніших він назвав балістичні комплекси "Іскандер", "Кинджал" та крилаті ракети Х-22/32.

Чи справді підвал більше не рятує: де шукати порятунок під час ракетного удару
ОТРК "Іскандер" / Інфографіка: Главред

А найбільшу загрозу, за словами експерта, становлять боєголовки типу БЕТАБ-500, здатні пробивати не лише багатоповерхові будинки наскрізь, а й досягати підвалів, де ховаються люди.

"Фактично, пікірування під прямим кутом такої ракети, з такою БЧ дає змогу пробити не тільки багатоповерхівку наскрізь, а й заглибитися в підвал, з подальшою детонацією", — пояснив експерт, додавши, що ця загроза спостерігається ще з 2022 року й принципово тут нічого не змінилося.

Водночас, у разі вибуху на певній відстані від будинку, або якщо влучає не бетонобійна ракета, а інший тип, укриття в підвалі дійсно може врятувати. Це також стосується атак дронами типу "Шахед".

Чи справді підвал більше не рятує: де шукати порятунок під час ракетного удару
Шахед / Інфографіка: Главред

Правило "двох стін", на переконання Коваленка, вже давно не є ефективним проти деяких загроз. Зокрема, новітні модифікації "Шахедів" мають бойові частини на 90 кг, що значно посилило їхню руйнівну силу.

"Тобто, знову-таки, особливо нічого нового з 2022 року… Загрози залишилися ті самі, так само як і можливості вберегтися від них. І підвал являє собою порятунок у 90% від усіх перерахованих вище загроз", — підкреслив Коваленко.

Експерт також зазначив, що реальність така, що більшість українців не мають доступу до справжніх бомбосховищ чи станцій метро. У цих умовах підвали залишаються єдиною реальною опцією для укриття. Заяви про їхню недієвість можуть демотивувати людей і спричинити ще більшу втрату відчуття безпеки.

"Для Росії завжди було важливим сіяти терор і паніку серед українців, запускаючи масштабні деморалізуючі ІПСО, але, як показує практика, ніхто краще за нас самих же нас не деморалізує", — додав він.

Повітряні атаки РФ на Україну - останні новини

Раніше речник ДСНС Києва Павло Петров сказав, що зараз є багато зброї, яка легко пробиває не лише дві стіни, а й руйнує цілі підʼїзди, приватні будинки та інші споруди. Таким чином він пояснив, чому правило "двох стін" більше не діє.

Водночас експерт Олег Жданов прокоментував небезпеку нових БпЛА РФ. Він зазначив, що найімовірніше, це черговий етап випробувань нової модифікації безпілотників.

На жаль, сьогодні, 27 червня, РФ атакувала Дніпропетровщину балістикою. Російська армія била балістикою по місту Самар, що біля Дніпра.

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Хто такий Олександр Коваленко

Коваленко Олександр народився 15 грудня 1981 року в Одесі. Закінчив Одеську Академію зв'язку ім. Попова. З 2014 року бере активну участь у протидії агресії Росії проти України. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір". Провідний експерт Українського Центру дослідження проблем безпеки. Український політичний і економічний блогер під ніком "Злий одесит".

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