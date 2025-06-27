Дрони, вибухи і "Кинджали": подробиці атаки на Україну

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Увечері 26 червня Київ та Київська область зазнали масованої атаки ворожих безпілотників. У столиці оголосили повітряну тривогу, сирени лунали по всьому регіону.

Голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко звернувся до мешканців:

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"Кияни, на місто прямують БпЛА. Будь ласка, йдіть в укриття і залишайтесь там до відбою".

У Полтавській області сили протиповітряної оборони ліквідовують загрозу, зафіксовано падіння уламків у Кременчуцькому районі. Голова ОВА Когут повідомив про пошкодження автомобілів і приміщень продовольчого супермаркету, потерпілих немає.

Повітряні сили України також повідомили про зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка у Нижньогородській області РФ. Одна з ракет рухалась з Київщини у напрямку Житомирщини, а потім — до Хмельниччини.

У Хмельницькій області було чутно вибухи, інформують кореспонденти "Суспільного". Повітряна тривога триває.

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