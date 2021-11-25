Смертельна ДТП у Харкові: фура розчавила таксі, є жертви

Фура впала прямо на таксі / соцмережі

У Харкові на Окружній дорозі сталася масштабна ДТП. Фура перекинулася, і розчавила таксі. Аварія трапилася ввечері 25 листопада в районі виїзду з 602 мікрорайону.

Відомо, що є загиблі, проте скільки їх поки уточнюють фахівці.

За неофіційними даними в машині таксі, крім водія було два пасажири. Є інформація, що там їхали бабуся з онуком.

Це поки не підтверджується, так як на місці працюють фахівці різних екстрених служб, які намагаються дістати тіла.

Фура також врізалася в іншу вантажівку.

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"Постраждали ще два автомобілі. На місці багато "швидких" і поліція", - пишуть очевидці в соцмережах.

Також користувачі пишуть, що фура була завантажена щебенем і крім таксі, на яке перекинулася, вона ще й зачепила вантажівку АТБ.

читайте такожСмертельна ДТП у Харкові: допитали матір "мажора" на InfinitiПопередньо, за даними поліції, зіткнулися три Легкові автомобілі і дві вантажівки, один з яких розчавив автомобіль таксі.

Напомним, ранее в Харькове 16-летний подросток устроил масштабную ДТП, в которой погиб мужчина и еще двое попали в больницу.

Також у Львові в суботу, 20 листопада, на перехресті вулиці Дорошенка та проспекту Свободи сталася жахлива ДТП. Водій маршрутки збив двох пішоходів, а тіло одного з них протягнув за собою кілька кілометрів.

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