Смертельна ДТП у Харкові: фура розчавила таксі, є жертви

Фура просто лягла на таксі.
У Харкові на Окружній дорозі сталася масштабна ДТП. Фура перекинулася, і розчавила таксі. Аварія трапилася ввечері 25 листопада в районі виїзду з 602 мікрорайону.
Відомо, що є загиблі, проте скільки їх поки уточнюють фахівці.
За неофіційними даними в машині таксі, крім водія було два пасажири. Є інформація, що там їхали бабуся з онуком.
Це поки не підтверджується, так як на місці працюють фахівці різних екстрених служб, які намагаються дістати тіла.
Фура також врізалася в іншу вантажівку.
"Постраждали ще два автомобілі. На місці багато "швидких" і поліція", - пишуть очевидці в соцмережах.
Також користувачі пишуть, що фура була завантажена щебенем і крім таксі, на яке перекинулася, вона ще й зачепила вантажівку АТБ.
читайте такожСмертельна ДТП у Харкові: допитали матір "мажора" на InfinitiПопередньо, за даними поліції, зіткнулися три Легкові автомобілі і дві вантажівки, один з яких розчавив автомобіль таксі.
Напомним, ранее в Харькове 16-летний подросток устроил масштабную ДТП, в которой погиб мужчина и еще двое попали в больницу.
Також у Львові в суботу, 20 листопада, на перехресті вулиці Дорошенка та проспекту Свободи сталася жахлива ДТП. Водій маршрутки збив двох пішоходів, а тіло одного з них протягнув за собою кілька кілометрів.
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