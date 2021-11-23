Страшна смертельна ДТП у Болгарії: в автобусі на трасі згоріли живцем 45 людей

У Болгарії в ДТП потрапив автобус з пасажирами і загорівся / ua.depositphotos.com

В Болгарії у ДТП потрапив автобус. Внаслідок аварії транспортний засіб загорівся. Загинули 45 людей. Серед жертв - 12 неповнолітніх, а також водій автобуса. Вижити вдалося семи пасажирам, їх госпіталізували. Їхній стан не важкий.

ДТП сталася на 31-му кілометрі автомагістралі Струма близько третьої години ночі, пише BGNES. Всього в автобусі з македонською реєстрацією їхали 52 людини.

На місці аварії керує ситуацією глава МВС Болгарії. Оперативно-розшукові заходи тривають.

Зазначається, що пожежа сталася внаслідок нещасного випадку.

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За словами мера болгарського міста Перник, точна причина аварії поки не відома, розглядають кілька версій.

"Причин аварії може бути багато, можливо, водій спав, може бути інша причина. З учорашнього дня йде дощ, ділянка пряма з ухилом", - розповів Станіслав Владимиров.

На зазначеній ділянці водії часто перевищують швидкість, що призводить до великої кількості ДТП. Крім того, як розповіла дорожній експерт з Болгарії Діана Русинова, на 31-му кілометрі автомагістралі Струма було багато проблем, минулого літа там латали ями.

Як повідомляв Главред, в серпні, в Києві сталася серйозна ДТП з автобусом сполученням Кишинів-Москва. Транспортний засіб перекинувся буквально в декількох метрах від бензовозу, який стояв на АЗС. Внаслідок аварії постраждали 18 осіб.

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