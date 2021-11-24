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Названо імовірну причину страшної ДТП в Болгарії, в якій загинули 45 людей

24 листопада 2021, 09:21
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Водій врізався в дорожній знак, лопнуло переднє праве колесо, автобус загорівся. Біля запасних шин знаходилися каністри з олією, що посилило пожежу.

ДТП в Болгарії
ДТП в Болгарії забрала життя 45 людей і стала найбільшою в Європі аварією за кількістю жертв за останні 10 років / Фото Reuters

Трагічна ДТП у Болгарії за участю автобуса, внаслідок якої загинули 45 осіб, могла статися через велику швидкість і наїзд на дорожній знак. При терті металу утворилися іскри і транспортний засіб згорів за дві-три хвилини.

Автобус їхав зі швидкістю 100 км/год, при цьому помилкою водія ймовірно був рух у правій смузі траси, де він і зачепив знак. В результаті наїзду на дорожній знак, лопнуло переднє праве колесо, і автобус загорівся. Крім того, біля запасних шин знаходилися каністри з олією, які сприяли швидкому поширенню полум'я, повідомляє видання Tribune.

Правоохоронці припускають, що більшість загиблих задихнулися всередині салону.

У Раді безпеки Пернікського району поки не розглядають версію, що водій міг заснути за кермом, адже незадовго до аварії автобус заїжджав на заправку.

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Як повідомляв Главред, смертельна ДТП у Болгарії сталася на 31-му кілометрі автомагістралі Струма близько третьої години ночі 23 листопада.

Внаслідок аварії транспортний засіб загорівся. Загинули 45 людей. Серед жертв - 12 неповнолітніх, а також водій автобуса. Вижити вдалося семи пасажирам, вони госпіталізовані.

Директор Національної слідчої служби Борислав Сарафов уточнив, що тіла загиблих обгоріли до невпізнання. Особи жертв фахівці зможуть встановити лише після проведення аналізу ДНК.

Зазначимо, страшна аварія з автобусом в Болгарії стала найбільшою ДТП в Європі за кількістю жертв за останні 10 років. Востаннє аварія з подібною кількістю жертв сталася в 2015 році у Франції. Тоді в результаті зіткнення автобуса з вантажівкою загинули 43 людини. Ще одна масштабна аварія сталася нещодавно в Португалії. Там 29 туристів з Німеччини загинули в результаті аварії автобуса на гірському острові Мадейра.

Як повідомляв Главред, в серпні, в Києві сталася серйозна ДТП з автобусом сполученням Кишинів-Москва. Транспортний засіб перекинувся буквально в декількох метрах від бензовозу, який стояв на АЗС. Внаслідок аварії постраждали 18 осіб.

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