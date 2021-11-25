Бійка в Києві спровокувала смертельну ДТП, в якій загинув коп і перекинулася машина

Бійка з ДТП у Києві / соцмережі

У неділю, 21 листопада, стало відомо про страшну трагедію в Києві. Хлопець, тікаючи від бійки, потрапив під колеса автомобіля і помер на місці.

Тепер з'явилися подробиці цієї справи.

Стало відомо, що там дійсно була бійка. Це сталося на бульварі Перова. Більш того, авто перекинулося і помер поліцейський.

Як повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури, 20 листопада близько 23:00 підозрювані біля зупинки громадського транспорту почали нападати на пару. Вони вдарили дівчину дерев'яним бруском по голові. В результаті, 23-річна дівчина знепритомніла.

Потім вони почали нападати на її хлопця. То спробував втекти і кинувся в бік бульвару Перова в Дніпровському районі Києва.

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Перестрибуючи паркан, потерпілий впав на проїжджу частину бульвару, а неадеквати продовжували його бити. Це помітив таксист і спробував врятувати хлопця.

"Підозрювані після цього покинули місце події, проте в цей же момент водій іншого автомобіля, об'їжджаючи таксі, скоїв наїзд на потерпілого, що лежав на асфальті, з подальшим перекиданням автомобіля. Потерпілий помер на місці. Ним виявився 25-річний співробітник поліції, який перебував поза службою", - повідомили в прокуратурі.

Підозрюваним загрожує до семи років в'язниці.

Також копи розслідують справу про наїзд на хлопця.

Нагадаємо, у Львові в суботу, 20 листопада, на перехресті вулиці Дорошенка та проспекту Свободи сталося жахлива ДТП. Водій маршрутки збив двох пішоходів, а тіло одного з них протягнув за собою кілька кілометрів.

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