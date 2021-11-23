"Сам себе не похвалиш": мер Харкова назвав причиною ДТП хороші дороги в місті

Як тільки в місті з'являється хороша дорога, люди просять встановити там "лежачого поліцейського", розповів Ігор Терехов.
Міський голова Харкова Ігор Терехов знайшов несподівану причину причини низки резонансних ДТП, що сталися у місті.
Він вважає, що одна з причин великої кількості ДТП в місті — це хороші дороги. Своїми думками харківський голова поділився в ході виїзного засідання Комітету з питань правоохоронної діяльності Верховної Ради.
Щоб поліпшити ситуацію, мер пропонує збільшити відповідальність за керування автомобілем у п'яному вигляді і залучити патрульних з інших областей.
Міський голова сказав, що хоча у мерії Харкова немає повноважень керувати місцевими поліцейськими, вона намагається їм допомагати.
"Ви питаєте, чому так багато ДТП. Якщо чесно (хоч це і непопулярно), я скажу вам: тому що дороги в Харкові хороші", — сказав Терехов.
Він зазначив: як тільки десь в місті з'являється хороша дорога, відразу приходять люди і просять встановити там "лежачого поліцейського".
Нагадаємо, 27 жовтня автомобіль Infiniti, рухаючись на величезній швидкості по вулиці Одеській, врізався в машину марки Chevrolet Aveo. 16-річний підліток за кермом авто намагався перетнути перехрестя на червоний сигнал світлофора.
В результаті аварії водій Шевроле загинув на місці, водій Інфініті і два його пасажири - чоловік і жінка, з травмами опинилися в лікарні. Наразі підозрюваний 16-річний Микола Харківський перебуває у СІЗО.
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