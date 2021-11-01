Поспішали додому відсвяткувати перемогу: життя тренера та трьох дітей обірвала жахлива ДТП

Місце ДТП на трасі в Кіровоградській області / ДСНС

На трасі Кропивницький – Кривий Ріг – Запоріжжя в ніч на 1 листопада сталася аварія за участю легковика та вантажівки, унаслідок якої загинули тренер з карате Руслан Тодорашко та троє його вихованців 11, 12 і 16 років. Вони поверталися з чемпіонату України, який проходив у Вінниці.

Як розповів водій вантажівки, що зіткнувся з легковиком, він усіма зусиллями намагався уникнути зіткнення. "Мені нікуди було з'їхати, щоб уникнути зіткнення. Можливо, водій машини заснув, не знаю...", йдеться в матеріалі "Оглядач".

У водія фури травмоване око, але не унаслідок аварії. Виявилося, що позаду, в наступному автомобілі, їхав батько одного з хлопців. Фактично аварія сталася на його очах. Відразу після зіткнення в шоковому стані чоловік вибіг з авто, накинувся на водія вантажівки і побив його.

У дитячо-юнацькій спортивній школі №2 Кривого Рогу досі не можуть оговтатися від страшної новини. Всі загиблі – вихованці місцевої школи.

"Вони поверталися з чемпіонату України з кіокушинкай карате, який проходив у Вінниці. Руслан – досвідчений тренер, виховав багато спортсменів, серед них і майстри спорту, і кандидати. Дітки дуже хороші ... дуже важко", – розповіли в адміністрації.

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У ДЮСШ також додали, що 12-річна Анастасія Улітко, яка перебувала в момент аварії на задньому сидінні, посіла перше місце на чемпіонаті та дуже хотіла додому, щоб відсвяткувати перемогу.

Анастасія Улітко (фото з турніру в Очакові) / Facebook Руслана Тодорашко

16-річний Данило Перець, попри юний вік, вже був суддею Національної федерації кіокушинкай карате, але й сам не припиняв виступати.

Данило Перець / Facebook Руслана Тодорашко

Ще один загиблий у ДТП – Артем Куропятник.

Артем Куропятник / колаж з фото Артема і тренера

За кілька годин до аварії юний каратист залишив публікацію у своєму Instagram, розповідаючи, що програв чемпіонат України. На жаль, це виявилося не найстрашнішим.

Артем Куроп'ятник останній раз вийшов у мережу після змагань / Instagram Артема Куроп'ятника

Президент Національної федерації кіокушинкай карате Олександр Гончаренко розповів журналістам "Обозревателя", що за його інформацією Руслан Тодорашко заснув за кермом.

"Така трагедія трапилася... Заснув за кермом й вилетів на зустрічну... Хороша була людина. Руслан – суддя міжнародної категорії, підготував призерів чемпіонату Європи. Ми готуємося виїжджати в Кривий Ріг, завтра будуть похорони", – повідомив Гончаренко.

За фактом смертельної ДТП поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами".

Втім, як неофіційно кажуть правоохоронці, винуватець ДТП вже ні за що не відповість – бо й сам загинув.