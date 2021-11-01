Поспішали додому відсвяткувати перемогу: життя тренера та трьох дітей обірвала жахлива ДТП

Батько одного із юнаків, який їхав позаду, побив водія вантажівки, в яку врізався легковик із дітьми.
На трасі Кропивницький – Кривий Ріг – Запоріжжя в ніч на 1 листопада сталася аварія за участю легковика та вантажівки, унаслідок якої загинули тренер з карате Руслан Тодорашко та троє його вихованців 11, 12 і 16 років. Вони поверталися з чемпіонату України, який проходив у Вінниці.
Як розповів водій вантажівки, що зіткнувся з легковиком, він усіма зусиллями намагався уникнути зіткнення. "Мені нікуди було з'їхати, щоб уникнути зіткнення. Можливо, водій машини заснув, не знаю...", йдеться в матеріалі "Оглядач".
У водія фури травмоване око, але не унаслідок аварії. Виявилося, що позаду, в наступному автомобілі, їхав батько одного з хлопців. Фактично аварія сталася на його очах. Відразу після зіткнення в шоковому стані чоловік вибіг з авто, накинувся на водія вантажівки і побив його.
У дитячо-юнацькій спортивній школі №2 Кривого Рогу досі не можуть оговтатися від страшної новини. Всі загиблі – вихованці місцевої школи.
"Вони поверталися з чемпіонату України з кіокушинкай карате, який проходив у Вінниці. Руслан – досвідчений тренер, виховав багато спортсменів, серед них і майстри спорту, і кандидати. Дітки дуже хороші ... дуже важко", – розповіли в адміністрації.
У ДЮСШ також додали, що 12-річна Анастасія Улітко, яка перебувала в момент аварії на задньому сидінні, посіла перше місце на чемпіонаті та дуже хотіла додому, щоб відсвяткувати перемогу.
16-річний Данило Перець, попри юний вік, вже був суддею Національної федерації кіокушинкай карате, але й сам не припиняв виступати.
Ще один загиблий у ДТП – Артем Куропятник.
За кілька годин до аварії юний каратист залишив публікацію у своєму Instagram, розповідаючи, що програв чемпіонат України. На жаль, це виявилося не найстрашнішим.
Президент Національної федерації кіокушинкай карате Олександр Гончаренко розповів журналістам "Обозревателя", що за його інформацією Руслан Тодорашко заснув за кермом.
"Така трагедія трапилася... Заснув за кермом й вилетів на зустрічну... Хороша була людина. Руслан – суддя міжнародної категорії, підготував призерів чемпіонату Європи. Ми готуємося виїжджати в Кривий Ріг, завтра будуть похорони", – повідомив Гончаренко.
За фактом смертельної ДТП поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами".
Втім, як неофіційно кажуть правоохоронці, винуватець ДТП вже ні за що не відповість – бо й сам загинув.