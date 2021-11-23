"Картина страшна, тіла обвуглені" : кількість жертв вогняного ДТП з автобусом у Болгарії може зрости

Потрапив в аварію та загорівся автобус з туристами, який їхав на екскурсію в Стамбул з Північної Македонії. Загинули 45 осіб, зокрема 12 дітей.
Кількість жертв смертельної ДТП з пасажирським автобусом в Болгарії може збільшитися, повідомив віце-прем'єр, міністр внутрішніх справ технічного уряду країни Бойко Рашков.
За його словами, не виключено, що в автобусі, що загорівся, перебувало більше пасажирів, ніж зазначено в списках, пишуть Вести.
"Картина страшна, тіла загиблих буквально обвуглені, тому зараз нам важко назвати їхню точну кількість. На екскурсію в Стамбул виїжджали чотири автобуси з Північної Македонії, можливо, що туристи могли пересісти з одного автобуса в інший, і в загорілому автобусі перебувало більше пасажирів, ніж зазначено в списках", - сказав Рашков.
Директор Національної слідчої служби Борислав Сарафов уточнив, що, за попередніми даними, в автобусі перебували 52 людини. 45 з них, у зокрема 12 дітей, загинули. Семеро пасажирів госпіталізовані. Про остаточну кількість загиблих можна буде говорити після детального огляду місця події за участю судово-медичних експертів.
"Трагедія небачених для нас масштабів, тіла обгоріли до невпізнання", - додав Сарафов.
За його словами, "розглядаються дві основні версії причин події - помилка водія або раптова технічна несправність".
Як повідомляв Главред, смертельна ДТП у Болгарії сталася на 31-му кілометрі автомагістралі Струма близько третьої години ночі 23 листопада.
Внаслідок аварії транспортний засіб загорівся. Загинули 45 людей. Серед жертв - 12 неповнолітніх, а також водій автобуса. Вижити вдалося семи пасажирам, вони госпіталізовані. Їхній стан не важкий.
Читайте також:
- Протягнув труп через усе місто: шокуючі подробиці смертельної аварії з черницями у Львові
- Машину розірвало на частини: у Львівській області в страшній аварії загинула 15-річна дівчинка
- В Одесі авто-леді влаштувала "боулінг" з автомобілем на парковці
- "Всюди летіли тіла": авто протаранило натовп на різдвяному параді, загинули діти
- У Києві хлопець, тікаючи від бійки, загинув під колесами авто