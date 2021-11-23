Маршрутник, який збив черницю та протягнув її тіло 7 кілометрів, розповів свою версію ДТП

Чоловік повністю визнав свою провину, але в своє виправдання говорив, що нічого не бачив.
Водій маршрутки, який 20 листопада у центрі Львова збив двох жінок і тіло однієї з них протягнув 7 кілометрів, визнав свою провину і розкаявся. Чоловік розповів подробиці події.
Підозрюваний зазначив, що він вже 5 років працює водієм. За цей період у нього не було ніяких зауважень, пише "Твоє місто".
Маршрутник розповів, що він кається у скоєному і запевняє, що він не чув, що тіло жінки одягом зачепилося за низ автобуса.
"Було темно і я на пішохідному переході людей не бачив. Думав, що вона впала. Коли їхав, не відчував нічого. Коли приїхав на кінцеву, то щось було, я подумав, що це якийсь мішок. Коли поліція приїхала, зрозумів, що сталося", – розповів у суді водій.
читайте також"Страшно дивитися": у Польщі пара українців після жахливої ДТП потрапила до лікарні для бомжівВсе засідання суду він простояв, упершись головою в кут прозорої клітки, де утримуються обвинувачені. Він був схвильований, визнавав провину, вибачався і повторював, що нічого не бачив.
Моторошна ДТП у Львові
Інцидент стався в суботу, 20 листопада, на перехресті вулиці Дорошенка та проспекту Свободи. Водій маршрутки збив двох пішоходів, а тіло одного з них протягнув за собою кілька кілометрів. Літню постраждалу від удару відкинуло на дорогу – вона вижила, але потребувала госпіталізації.
У свою чергу водій з місця аварії зник. Автобус виявили на іншому кінці міста, на кінцевій зупинці на вулиці Джорджа Вашингтона. При цьому біля маршрутки знаходилося тіло 48-річної львів'янки. У поліції зазначили, що під час ДТП жінка зачепилася за кузов авто і її протягло вулицями.
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