Складна ціль для РФ: Київ прикривають три радіуси ППО – Politico

Бойове хрещення комплекс Patriot пройшов, коли РФ безуспішно атакувала столицю "Кинджалами".

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Київ знаходиться під захистом ППО / колаж: Главред, фото: Вікіпедія , Defense.gov

Радянські ЗРК ППО середньої дальності С-300 і "Бук-М1" прикривали небо Києва на початку масштабної війни РФ проти України в лютому 2022 року.

При цьому поповнювати їх боєкомплект стало проблематично, оскільки ракети в більшості своїй виробляються в Росії. Про це йдеться в матеріалі Politico.

Київ прикривають три лінії ППО

Радянські ЗРК, які залишилися після розпаду СРСР, посилені системами малої дальності Gepard з Німеччини і Avenger Short-Range Air Defense з США. Їх головні цілі - безпілотники і крилаті ракети.

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Радіус середньої дальності забезпечують американські ракети MIM-23 Hawks і норвезькі NASAMS, а також німецька система Iris-T SLM.

І нарешті на далеких підступах до Києва працюють американська система Patriot PAC-3 і система Eurosam SAMP/T, яку поставили Франція та Італія.

Відзначається, що справжнє бойове хрещення Patriot пройшов, коли РФ безуспішно атакувала столицю "Кинджалами" та іншими повітряними засобами більше 20 днів. Після цього кияни вперше відчули себе у відносній безпеці.

Підкреслюється, що якщо в Києві люди відчувають себе більш спокійно, то жителі східних і південних регіонів України як і раніше страждають від щоденних обстрілів. Росіяни завдають ударів по Одесі та її стратегічному порту, а також по Херсонській, Донецькій та Запорізькій областях.

У свою чергу президент Володимир Зеленський заявив, що Київ хоче спільно з партнерами виробляти зброю і очікує, що союзники до кінця року направлять більше систем ППО, щоб відбити очікувані зимові атаки Росії на енергетичну інфраструктуру.

ЗРК Patriot Patriot - американська система. Вона є в арсеналі США і ряду країн НАТО. Комплекс прийняли на озброєння сорок років тому і з тих пір кілька разів серйозно модернізували. Він ефективно збиває крилаті ракети і безпілотники. Комплекс Patriot може контролювати до півсотні цілей і при цьому стріляти одночасно по п'яти з них. При цьому розмір і висота польоту ракети, літака або дрона, які треба збити, особливого значення не мають. Універсальний засіб протиповітряної оборони позиційних районів військ на середніх і великих висотах. Забезпечує протиракетну оборону (ПРО) на рівні армії США. Вартість поставки 9 батарей (по 4 ПУ на батарею) систем Patriot може доходити до $9 млрд (включає в себе: 36 ПУ ЗУР PAC-3 (9 батарей по 4 ПУ), 288 ЗУР PAC-3, 216 зур з удосконаленим наведенням GEM-t, 10 комплектів РЛС з фазованою решіткою, 10 контрольних станцій захоплення цілі). Вартість пуску однієї ракети становить близько 3 млн дол. США.

ППО України

Раніше Зеленський натякнув на розширення ППО. Президент України Володимир Зеленський розповів про ситуацію з посиленням ППО в Україні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ФРН передасть Україні ще дві системи IRIS-Т. Німеччина вносить значний внесок для зміцнення захисту українських енергосистем, зазначив Мартін єгер.

Як повідомлялося раніше, Зеленський повідомив про посилення ППО. Президент зазначив, що в новому пакеті допомоги від Нідерландів найголовнішим є посилення нашої ППО ракетами для Patriot.

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