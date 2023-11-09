Захід дає допомогу так, щоб Україна не програла війну, але й не перемогла Росію – Октисюк

Така концепція буде продовжуватися і надалі. Тому Україна повинна самостійно шукати більше внутрішніх резервів, щоб боротися з країною-агресоркою РФ.

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Захід дає допомогу так, щоб Україна не програла війну, але й не перемогла Росію/ колаж: Главред, фото: Командування Об'єднаних сил ЗСУ, Главред

Захід передає Україні достатній об’єм допомоги, щоб наша держава не програла війну. Але водночас цей об’єм такий, щоб українці не могли з його допомогою перемогти країну агресорку Росію.

Тому наша держава повинна шукати більше внутрішніх ресурсів для боротьби з агресором. Таку думку висловив політичний експерт аналітичного центру DemocracyHouse Анатолій Октисюк в інтерв’ю Главреду.

"Колективна стратегія Заходу полягає в тому, щоб не дати програти Україні, але і не перемогти Росію. І ця концепція буде продовжена і надалі, і нам потрібно буде самостійно шукати більше внутрішніх резервів. Це – основна ідея, на яку звертають увагу усі, в тому числі і західні союзники", – зазначив Октисюк. відео дня

Також він оцінив, як може змінитися надання допомоги Україні, якщо у США після виборів до влади прийдуть республіканці. Він зазначає, що у такому разі рівень допомоги може бути середнім між тим, що було до вторгнення, і тим, як зараз.

"Катастрофічного падіння допомоги не буде, але і зростати вона теж не буде. Ситуацію з допомогою диктуватимуть реформи та ситуація на фронті. Якщо війна буде перетворюватися на конфлікт малої інтенсивності, тоді, звісно, обсяги допомоги будуть зменшуватися, в тому числі поставки зброї, економічна допомога тощо. Це дуже ймовірний сценарій, але якщо станеться так, що Росія знову наступатиме, Україна втрачатиме нові території, тоді масштаби допомоги, навпаки, зростатимуть", – сказав Октисюк.

Хто такий Анатолій Октисюк Анатолій Октисюк - експерт з політичних питань, співзасновник аналітичного центру DemocracyHouse. До 2016 року - старший аналітик Міжнародного центру перспективних досліджень. Аналізує події в Україні та за її межами. Висвітлює питання щодо війни Росії проти України.

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