Потужне посилення ППО: ФРН передасть Україні ще дві системи IRIS-Т

Німеччина вносить значний внесок для зміцнення захисту українських енергосистем, зазначив Мартін єгер.

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Україна отримає нові системи Iris-T / Вікіпедія

Україна отримає від Німеччини ще дві системи ППО IRIS-Т до кінця 2023 року для захисту цивільної та енергетичної інфраструктури від російських атак взимку, заявив посол Німеччини в Україні Мартін Єгер.

Підтримка України з боку Німеччини спрямована в значній мірі на таку галузь як протиповітряна оборона, зокрема, поставки таких систем як Gepard, IRIS-Т і Patriot, підкреслив він в ході спеціального заходу видання NV "Формула успіху України".

"Ми дуже раді, що змогли до цього долучитися, і зараз ми дивимося на найближче майбутнє, а саме на зиму. Ми будемо надавати додаткові системи ППО, тут будуть і Patriot, і IRIS-Т, їх планується п'ять – мається на увазі повноцінні окремі системи з радаром, командними пунктами і т.д.", - підкреслив Єгер.

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Він зазначив, що зараз в Україні розгорнуті три системи IRIS-Т, А до кінця цього року планується п'ять.

На його думку, це має бути запорукою ще більшої безпеки українських міст для їх захисту від російських атак.

Єгер додав, що Німеччина також вносить значний внесок для зміцнення захисту українських енергосистем, зокрема, мова йде про підтримку енергетичних здібностей.

"Ми вважаємо дуже важливим, щоб ця зима пройшла без відключень", – підкреслив посол.

Що відомо про IRIS-T SLM IRIS-T SLM – зенітний ракетний комплекс протиповітряної оборони (ППО) і протиракетної оборони (ПРО) середнього радіусу дії розробки німецької компанії Diehl Defence. Призначений для знищення літаків, вертольотів, безпілотних літальних апаратів, крилатих та балістичних ракет. Розробку завершено в 2014 році, пише Вікіпедія.

Військова допомога Україні

Раніше США оголосили про новий пакеті допомоги Україні на майже $ 500 млн. Частина коштів піде на зміцнення української протиповітряної оборони, йдеться на сайті Міністерства оборони США.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що пакети оборонної допомоги Україні стануть меншими. Міноборони США закликає Конгрес прийняти додаткове фінансування якомога швидше.

Як повідомлялося раніше, Зеленський повідомив про посилення ППО. Президент зазначив, що в новому пакеті допомоги від Нідерландів найголовнішим є посилення нашої ППО ракетами для Patriot.

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