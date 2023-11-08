У США 'зробили крок' до схвалення передачі російських активів Україні

Законопроект про російські активи вже пройшов Комітет Палати представників, тепер його спрямують до Конгресу.

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США підготували юридичну базу для передачі Україні російських арештованих активів / Колаж Главреда. Фото: посольство України у США, ua.depositphotos.com

Комітет з питань закордонних справ Палати представників Конгресу США підтримав законопроект щодо передачі російських конфіскованих активів Україні, повідомляє Європейська правда.

Протягом 180 днів після набрання чинності законом держсекретар має надати відповідним комітетам Конгресу оцінку найбільш нагальних потреб України у відновленні, допомозі в галузі безпеки та гуманітарної допомоги.

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Документ уповноважує держсекретаря США надати додаткову допомогу Україні, використовуючи активи, конфісковані в російського Центробанку та інші суверенні активи РФ.

Документ також забороняє повернення коштів російським структурам, щодо яких було запроваджено санкції, доки РФ не піде з України та не погодиться виплатити їй компенсацію.

Тепер законопроект мають розглянути у Конгресі США, зазначає видання.

Конфіскація російських активів

Питання щодо продовження фінансування Сполученими Штатами військової допомоги України наразі зависло через розбіжності щодо цього між демократами і республіканцями у Конгресі США.

Через опір "трампістського" крила Республіканської партії президент США Джо Байден навіть пригрозив накласти вето на законопроект, який передбачав би надання допомоги Ізраїлю без України. Це і зробили демократи 7 листопада.

В цілому фінансування США України спрямовується на підтримку оборонної промисловості Америки, оскільки Пентагон купує зброю замість тієї, що відправляється до Києва для боротьби з Росією.

Напередодні держсекретар США Ентоні Блінкен зазначав, що США та європейські партнери вивчають правові підстави для використання заморожених російських активів для відновлення України. Зокрема, 11 жовтня Бельгія першою в ЄС передала 1,7 мільярди із заморожених активів Росії.

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