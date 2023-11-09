Назвав Зеленського "нацистом": кандидат-"республіканець" у президенти США влип у скандал

Прессекретар Вівека Рамасвамі Тріша Маклафлі заявила, що політика неправильно зрозуміли.

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Вівек Рамасвамі потрапив у скандал через заяву про Володимира Зеленського / Колаж: Главред, фото: скріншот, ОП

У США розгорівся скандал навколо ймовірного кандидата на президентських виборах 2024 - республіканця Вівека Рамасвамі. Під час дебатів у Маямі він назвав президента України Володимира Зеленського "нацистом". У штабі політика вже відреагували на слова Рамасвамі, заявивши, що його "не так зрозуміли". Про це пише The New York Times.

"Це країна, яка заборонила 11 опозиційних партій. Вона об'єднала всі засоби масової інформації в одне державне телебачення. Це не демократично. Вона погрожувала не проводити вибори цього року, якщо США не виділять більше грошей. Це не демократично", - сказав"республіканець".

"Вони (Україна, - ред.) прославляли нациста в своїх лавах — коміка в штанях-карго, людини на ім'я Зеленський. Це не демократично", - заявив Рамасвамі, коментуючи заклик українського лідера збільшити допомогу Києву.

Дивіться відео - Кандидат у президенти США Вівек Рамасвамі назвав Зеленського "нацистом":

Висловлювання представника Республіканської партії США викликало в залі обурення, а також хвилю критики в Інтернеті. Американські користувачі мережі, зокрема, нагадали про єврейське коріння Зеленського, який втратив членів сім'ї під час Голокосту.

Прессекретар Рамасвамі Тріша Маклафлін заявила, що він "не називав Зеленського нацистом". За її словами, політик мав на увазі вересневу подію, в ході якої президент України відвідав парламент Канади, куди також був запрошений 98-річний Ярослав Гунько, який під час Другої світової війни служив у лавах дивізії "Галичина".

У передвиборчому штабі Рамасвамі зазначили, що без контексту це зауваження кандидата можна "легко зрозуміти неправильно".

"Він говорив швидко і його слова були нерівними", - пояснює вона.

Скандал із запрошенням Гунька

У вересні запрошення ветерана СС "Галичина" Ярослава Гунька на засідання двох палат парламенту Канади, в ході якого виступав Зеленський, викликало скандал. Гунька стали звинувачувати в тому, що він "нацист".

Зазначимо, дивізія "Галичина" не була засуджена Нюрнберзьким процесом або будь-яким іншим трибуналом, оскільки довести провину солдатів підрозділу у військових злочинах так і не змогли.

Вибори президента США 2024

Чергові вибори президента США заплановані на 5 листопада 2024 року. На 60-х виборах глави держави можуть обрати 47-го президента Штатів у разі, якщо чинний господар Білого дому Джо Байден не братиме участі або програє вибори.

15 листопада минулого року 45-й президент Штатів Дональд Трамп зробив заяву, в якій оголосив про початок своєї передвиборчої кампанії.

25 квітня 2023 року президент Байден оголосив про те, що висуне свою кандидатуру на вибори 2024 року, щоб переобратися на другий термін.

Президент США Джо Байден у рейтингу політичних симпатій за рік до виборів президента США випереджає можливого кандидата на посаду глави держави, 45-го президента Штатів Дональда Трампа на один відсоток. Водночас Байден на два пункти відстає від інших потенційних кандидатів-"республіканців" Рона Десантіса та Ніккі Хейлі.

Як повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський заявив, що сподівається на підтримку США незалежно від того, хто стане переможцем виборчих перегонів. При цьому, за словами глави держави, в українців є певна тривога щодо деяких республіканців, які вимагають скоротити підтримку України.

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