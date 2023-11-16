Не все можна розповісти публічно: Зеленський натякнув на розширення ППО

Президент України Володимир Зеленський розповів про ситуацію з посиленням ППО в Україні.

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Зеленський натякнув на розширення ППО / колаж6 Главред, фото: 14 ОМБ, скріншот телеграм Володимира Зеленського

Сьогодні, 16 листопада, президент України Володимир Зеленський традиційно звернувся до воїнів, громадян і союзників країни у вечірньому зверненні.

Глава держави подякував усім захисникам неба за те, що вони цілодобово перебувають на бойовому чергуванні і за одну лише добу 16 листопада збили 16 ворожих дронів. Президент також додав, що географія співпраці України для розширення повітряного щита дуже широка, але "розповісти публічно можна не все".

"Не все зараз можна розповісти публічно, але що абсолютно точно, так це те, що Україна постійно стає сильнішою", - повідомив президент. відео дня

За словами Володимира Зеленського, можливості української ППО збільшуються і, звичайно, це ще не 100% захист, адже такі міста, як Харків і Запорізька з Донецькою областю все ще не захищені, а значить - багато роботи попереду і це завдання для всіх українських дипломатів.

На завершення цієї теми президент України подякував усім причетним до розширення ППО: "Я вдячний усім, хто в цьому ефективний".

Вечірнє звернення Володимира Зеленського / скріншот Телеграм Володимира Зеленського

Ситуація з ППО в Україні

Нагадаємо, за словами Зеленського, окупанти продовжують спроби помсти звільненому Херсону і обстрілюють місто без будь-якої військової необхідності. З цієї причини ставкою було прийнято рішення про суттєве підкріплення оборонної спроможності у розвідувальній, контрбатаріальній, радіоелектронній та протиповітряній боротьбі.

Також президент Володимир Зеленський заявив про те, що Україна отримала додаткові системи протиповітряної оборони NASAMS. Вони вже стали на бойове чергування і будуть хорошим посиленням ППО напередодні зими.

Крім цього, Україна отримає від Німеччини ще дві системи ППО IRIS-Т до кінця 2023 року для захисту цивільної та енергетичної інфраструктури від російських атак взимку, заявив посол Німеччини в Україні Мартін Єгер.

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