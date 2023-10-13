Щомісяця Україна отримує нові системи: Зеленський повідомив про посилення ППО

Посилення ППО - складне завдання, але просування у цьому питанні є, щомісяця Україна отримує нові системи.

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Зеленський розповів про ППО для України / колаж: Главред, фото: Вікіпедія, скріншот: відео Telegram

Президент Володимир Зеленський на брифінгу з прем’єр-міністром Королівства Нідерланди Марком Рютте повідомив, що Україна має план щодо посилення протиповітряної оборони.

"Все залежить від кількості відповідних протиповітряних систем. Ми працюємо над збільшенням цієї кількості. У нас є потужний план того, що нам потрібно. Він дійсно розроблений у деталях, у наших партнерів це є: в усіх європейських партнерів, партнерів зі Сполучених Штатів Америки, з Азії тощо", - наголосив Зеленський, передає Укрінформ.

Зеленський зазначив, що посилення ППО - складне завдання, але просування у цьому питанні є, щомісяця Україна отримує нові системи.

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Водночас він зауважив, що у новому пакеті допомоги від Нідерландів найголовнішим є посилення нашої ППО ракетами для Patriot - у цьому також є відповідь на те, як ми працюємо, де ми знаходимось і як ми збираємося посилювати зерновий коридор і захист енергетики.

"Там у нас така мультисистема, коли до декого ми звертаємося, щоб нам надали навіть ... на зимовий період деякі системи, тому що у них їх мало, тому говоримо і про такі комбіновані речі. А є системи, які до нас приїдуть у будуть у нас", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, що у ЗСУ назвали об'єкти, які захищатиме ППО. Юрій Ігнат розповів про те, що західні ППО під час опалювального сезону захищатимуть об'єкти енергетики та іншої критичної інфраструктури.

У Британії закінчилися засоби ППО і боєприпаси для України. Воллес перед своєю відставкою з поста міністра оборони закликав британського прем'єра Ріші Сунака виділити ще 2,3 млрд фунтів стерлінгів на підтримку України.

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