Зламав щелепу і перебив ніс: у Дніпрі спритний коп познущався над відвідувачами кафе

Коп побив молодих людей ще навесні / УНІАН

У Дніпропетровській області стався жахливий випадок. Під час бійки в кафе коп зламав щелепу чоловікові і перебив ніс дівчині ніс.

Як повідомили в прес-службі Державного бюро розслідувань, справа була ще в березні цього року. Однак відомо про це стало тільки тепер.

На той час старший оперуповноважений управління по боротьбі з наркозлочинністю в Дніпропетровській області був в одному із закладів у Кам'янському Дніпропетровської області.

"Між ним і компанією, яка сиділа за сусідніми столиками, виник словесний конфлікт, який переріс у бійку. Поліцейський вдарив опонента, через що той впав і втратив свідомість. Захищати товариша кинулася його дівчина, але правоохоронець побив і її. Він вдарив дівчину кулаком в обличчя і зламав ніс, через що вона також знепритомніла. Побитий чоловік прийшов до тями, проте оперуповноважений наніс ще кілька ударів і зламав йому щелепу", зазначено в повідомленні.

Поліцейського підозрюють у скоєнні умисного злочину та нанесення тілесних ушкоджень середньої та легкої тяжкості.

Згідно пред'явленню йому звинувачень за ч.1 ст. 122 і ч. 2 ст. 125 КК України, йому світить покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 3 років.

Нагадаємо, на Закарпатті троє неповнолітніх зґвалтували 14-річну дівчинку. Копи підозрюють, що до зґвалтування причетні два 15-річних і 14-річний підлітки, які живуть в одному селі з потерпілою.