'Слід тривожитися': іранські ракети небезпечніші за С-300 - майор

Олексій Гетьман заявив, що балістичні ракети, які Іран передав Росії, високоточні.

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Гетьман, иранские ракеты / Колаж: Главред, фото: Фото: facebook.com/alexeyhetman, Вікіпедія

Іран вже передав Росії свої балістичні ракети. Попри те, що ці ракети не є далекобійними, вони не стають менш небезпечними. Про це заявив військовий експерт, ветеран російсько-української війни, майор запасу НГУ Олексій Гетьман, повідомляє РБК-Україна.

Він зазначив, що ці ракети є високоточними. Під час наступного масованого ракетного удару РФ по Україні є велика загроза прямих влучань в об'єкти цивільної та критичної інфраструктури. Він акцентував на тому, що іранські ракети небезпечніші за російські С-300.

"Слід тривожитися. Тому що ці ракети не далекобійні, й багато хто так зневажливо "ну не далекобійні, значить не так страшно тим, хто подалі від лінії фронту чи від державних кордонів ... Іранські ракети - це високоточні ракети, хоч і не далекобійні. Вони можуть це зробити. Який можна зробити з цього висновок? Що при наступному масованому обстрілі, а вони це роблять раз на місяць-півтора, йдеться про масований на понад 100 ракет, те що вони на місяць виготовляють, можуть збільшитися атака балістичними ракетами по об'єктах вглиб нашої країни", - сказав Гетьман. відео дня

До того ж тепер у росіян з'явиться можливість частіше завдавати ударів "Іскандерами" углиб країни.

"Тобто кількість "Іскандерів", які вони використовували по прикордонню, може бути використана вже по об'єктах вглиб нашої території, які знаходяться за 200-300 км від лінії фронту. Тобто це означає, що може прилетіти не менше по середині країни, а більше ракет", - додав він.

Що відомо про іранські балістичні ракети / Інфографіка: Главред

Fateh-110/Zolfaghar. Що відомо про іранські ракети? Fateh-110 - іранська мобільна одноступінчаста твердопаливна ракета класу "земля - земля". Ракета розроблена Іраном на основі некерованої ракети "Зільзаль-2" - шляхом додавання системи наведення. 2010 року Іран провів випробування Fateh-110 третього покоління. Міністр оборони Ірану Ахмад Вахіді заявив, що точність, дальність, час готовності до пуску та можливості довгострокового зберігання ракети збільшено. Після цього іранське телебачення надало кадри випробування та удару. Дальність польоту ракети заявлено як 300 км. Особливістю цього покоління стало вдосконалені точності ударів наведення ракети на мету. Zolfaghar - це іранська тактична балістична ракета, яка, як вважається, належить сімейству Fateh-110 і є першою балістичною ракетою будь-якого типу. Заявлена дальність польоту ракети становить 700 км, йдеться у статті Вікіпедії.

Іран передав балістичні ракети РФ - що відомо

Нагадаємо, Іран передав Росії партію балістичних ракет. Згідно з повідомленнями ЗМІ, поки що йдеться про ракети малого радіусу дії, але - в разі їхнього успішного застосування - Тегеран поставить партію більш далекобійної зброї.

Україна впевнена, що Росія використовуватиме іранську "допомогу" для терору цивільних.

Держсекретар США підтвердив, що Іран передав РФ ракети дальністю 120 кілометрів. Ймовірно, їх Росія застосує "найближчими тижнями" по "ближніх цілях".

За даними головного редактора Defense Express Олега Каткова, Росія отримала від Ірану понад 200 ракет. Це можуть бути ракети Arman й Ababil, які можуть вражати цілі на відстані 80 км.

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