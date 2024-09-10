Іранські ракети полетять в Україну протягом кількох тижнів: скільки їх у РФ

Зазначається, що Іран міг передати Росії 200 балістичних ракет невеликої дальності.

https://glavred.net/ukraine/iranskie-rakety-poletyat-v-ukrainu-v-techenie-neskolkih-nedel-skolko-ih-u-rf-10595936.html Посилання скопійоване

РФ впродовж декількох тижнів може вдарити по Україні іранськими ракетами / Колаж: Главред, фото: pixabay.com, Вікіпедія, УНІАН

Іран передав Росії перші балістичні ракети. Окупанти можуть використати їх для ударів по Україні вже впродовж декількох тижнів. Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен під час пресконференції в Лондоні 10 вересня.

Водночас він додав, що надання іранських балістичних ракет "означатиме драматичну ескалацію".

"Росія отримала партію балістичних ракет з Ірану і ймовірно, використає їх протягом декількох тижнів в Україні проти українців ... Такий розвиток подій і зростання співпраці між Росією та Іраном загрожує європейській безпеці і демонструє, що дестабілізуючий вплив Ірану поширюється далеко за межі Близького Сходу", - додав він. відео дня

За даними Блінкена, десятки російських окупантів вже пройшли підготовку в Ірані із застосування балістичних ракет малої дальності Fath-360, які здатні вражати цілі на відстані 120 кілометрів.

США вже найближчим часом планують оголосити санкції проти Тегерана, зокрема щодо національного перевізника Iran Air.

"Цей розвиток подій і зростаюча співпраця між Росією та Іраном загрожують європейській безпеці та демонструють, як дестабілізуючий вплив Ірану виходить далеко за межі Близького Сходу", - сказав Блінкен.

Скільки іранських ракет отримала РФ

За даними головного редактора Defense Express Олега Каткова, Росія отримала від Ірану понад 200 ракет. Про це повідомляє Еспресо. Водночас зазначається, що це не ракети дальністю понад 300 кілометрів.

"Це можуть бути ракети Arman й Ababil, які можуть вражати цілі на відстані 80 км й схожа за своїми можливостями на ракету до Himars. Головне за своїми задачами, які вона може виконувати на полі бою. В ракеті Ababil, до речі, система наведення може бути кращою, ніж в ракет GMLRS до Himars. Оскільки, там є версія ракети з напівактивним лазерним наведенням. Тобто, фактично ракета безпосередньо летить на підсвічувану ціль", - пояснив Катков.

Також зазначається, що ці ракети можуть вражати і рухому ціль. З такою системою самонаведення вони є дуже небезпечними.

Що відомо про іранські балістичні ракети / Інфографіка: Главред

Fateh-110/Zolfaghar. Що відомо про іранські ракети? Fateh-110 - іранська мобільна одноступінчаста твердопаливна ракета класу "земля - земля". Ракета розроблена Іраном на основі некерованої ракети "Зільзаль-2" - шляхом додавання системи наведення. 2010 року Іран провів випробування Fateh-110 третього покоління. Міністр оборони Ірану Ахмад Вахіді заявив, що точність, дальність, час готовності до пуску та можливості довгострокового зберігання ракети збільшено. Після цього іранське телебачення надало кадри випробування та удару. Дальність польоту ракети заявлено як 300 км. Особливістю цього покоління стало вдосконалені точності ударів наведення ракети на мету. Zolfaghar - це іранська тактична балістична ракета, яка, як вважається, належить сімейству Fateh-110 і є першою балістичною ракетою будь-якого типу. Заявлена дальність польоту ракети становить 700 км, йдеться у статті Вікіпедії.

Поставка Іраном ракет Росії - що відомо

Нещодавно стало відомо про те, що Іран передав Росії партію балістичних ракет. Зазначається, що нині окупанти отримали ракети малого радіусу дії. Водночас Іран може передати більш далекобійні ракети у випадку успішнього застосування.

Слід зазначити, що Україна не сумнівається в тому, що Росія тероризуватиме іранськими балістичними ракетами саме мирне населення.

Читайте докладніше про це та інше у матеріалі Главреда: Як ракети Ірану змінять обстріли України та які міста опиняться під ударом

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред