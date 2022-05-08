УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

"Слава Росії": у Дніпрі школярки-"ватниці" поплатилися за нахабний хайп

8 травня 2022, 17:25

Дві недалекі "малолітки" прикидалися росіянками, які ненавидять Україну і кричали "Слава Росії".

false
Школярки в Дніпрі поплатилися за цинічні гасла / Скріншот

У Дніпрі правоохоронці встановили особи школярок, які поширювали відео, на якому принижували Україну і прославляли країну-агресора Росію.

Правоохоронці провели профілактичні бесіди з неповнолітніми дівчатами та їх батьками, повідомляє ТРУХА Дніпро.

Зазначається, що дві школярки з Дніпра вели трансляцію, на якій демонстрували свою аморальну поведінку, погрожували зґвалтуваннями коментаторам, які писали про неприйнятність їхніх висловлювань, а також прикидалися росіянками, які ненавидять Україну і кричали "Слава Росії".

Особи цих неповнолітніх дівчат, Катерини і Владислави, були встановлені швидко, оскільки трансляцію вони вели зі свого аккаунта, де вказана вся необхідна інформація. Тепер 10-класниці із ЗОШ № 85 Дніпра, які хотіли "хайпа", отримали довідку про перебування на профілактичному обліку в поліції.

false

Крім того, відносно батьків вирішується питання про притягнення до відповідальності за фактом невиконання батьками обов'язків по вихованню дітей.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що дівчина на ім'я Валерія була змушена була тікати в Дніпро від війни, яку розв'язала Росія. Вона чекає повернення додому. При цьому вона оскандалилася заявою, що дуже сподівається, що місто скоріше захоплять "ополченці" терористичних організацій "ДНР" і "ЛНР".

Читайте ще:

viber
новини Дніпра війна Росії та України
Реклама
Популярне
Гороскоп на сьогодні, 5 травня 2022: Ракам – прибуток, Левам – доленосна зустріч, Стрільцям - віщі сниГороскоп на сьогодні, 5 травня 2022: Ракам – прибуток, Левам – доленосна зустріч, Стрільцям - віщі сни Проміняла Україну на труси: Наташа Корольова засвітилася на концерті в обіймах рашиста-ТарзанаПроміняла Україну на труси: Наташа Корольова засвітилася на концерті в обіймах рашиста-Тарзана "Її застрелили, я кричала, аж зірвала зв'язки": матір розповіла про вбивство орками доньки в Херсоні"Її застрелили, я кричала, аж зірвала зв'язки": матір розповіла про вбивство орками доньки в Херсоні Їхали вбивати дітей – поплатилися життям: на Запоріжжі ЗСУ знищили екіпаж ворожої БМП і взяли трофейЇхали вбивати дітей – поплатилися життям: на Запоріжжі ЗСУ знищили екіпаж ворожої БМП і взяли трофей "Уявіть, скільки Алла зробила для Росії": Пресняков заступився за зацьковану Пугачову"Уявіть, скільки Алла зробила для Росії": Пресняков заступився за зацьковану Пугачову
Підтримайте Главред

Останні новини

17:58

"Батько російського нацизму": у Зеленського жорстко відповіли Путіну на привітання з 9 травня

17:58

"Йому сниться мирне небо": українців розчулив пес-сапер Патрон, який заснув на брифінгу – фото

17:56

Угорщина блокує ембарго ЄС на нафту з Росії і відключення Ощадбанку від SWIFT - BloombergВідео

17:51

Андрій Макаревич розповів, чому президент-артист кращий за президента-кдбшника - віщий анекдот

17:25

"Слава Росії": у Дніпрі школярки-"ватниці" поплатилися за нахабний хайпВідео

Реклама
17:17

Ретроградний Меркурій 10 травня - 3 червня: що потрібно зробити, щоб залучити удачу

17:10

РФ стягує важку техніку на північ окупованого Криму – ЗМІВідео

16:32

Кораблю РФ "прошили" борт: у Криму засікли ВДК ЧФ з ознаками пошкодженняВідео

16:25

Катя Осадча з вагітним животиком привітала жінок з Днем матері: "Ваш фронт - це ваші діти"

16:20

Путін не оголосить мобілізацію у РФ: Кремль поразки не визнає, а більше 80% воювати не хочуть - МВСВідео

16:18

Секретний візит: перша леді США відвідала Ужгород і зустрілася з Оленою ЗеленськоюВідео

16:16

Захист Маріуполя: у розвідці Азова назвали 4 варіанти дійВідео

16:14

Путін все ще не хоче зізнатися собі в тому, що облажавсяПогляд

16:11

Гороскоп Таро на тиждень 9-15 травня: Левам - успіх, Козерогам - випробування долі, Рибам - щаслива зустріч

15:25

Знищили 2500 окупантів, ще 5000 поранили: захисники Маріуполя підрахували втрати росіян у містіВідео

15:02

Армія України розбиває війська РФ у Запорізькій області: ворог несе втрати - ОВАВідео

14:32

У Росії пригрозили світу ядерною війною, але відразу "дали задню"Відео

14:14

"Документи і кіт - все що лишилося": рашисти знищили будинок відомої української ведучоїВідео

14:07

Знайшли залишки трупа і кулон: 13-річна Софія, яка зникла під час обстрілу авто, могла загинутиВідео

13:53

"Уявіть, скільки Алла зробила для Росії": Пресняков заступився за зацьковану Пугачову

Реклама
13:38

Без "новинок" на Красній площі і військової техніки в містах: в РФ буде незвичайний "парад Перемоги"Відео

13:36

Поки Росія святкуватиме 9 травня, вона не перестане бути імперієюПогляд

13:30

"Бабусі соромно брати їжу": Бузова зганьбилася з подачками російським пенсіонерам

13:00

Гороскоп на завтра, 9 травня 2022: Близнюкам – інтриги недругів, Стрільцям - солідний дохід

12:43

Путін цинічно привітав українців з днем перемогиВідео

12:27

Дантес прокоментував роман Наді Дорофєєвої з їх близьким другом: "Це круто, це теж вибір"Відео

12:26

Армія України відійшла від Попасної: окупанти намагаються захопити Сєвєродонецьк та Водівку - ГайдайВідео

12:18

Фейгін назвав можливий сценарій програшу Путіна у війні проти України

12:13

"Фокуси Путіна закінчаться бомбардуванням Москви": Невзоров пояснив безальтернативність перемоги України

11:39

Скільки коштує Росії кожен день війни в Україні: названо колосальну суму

11:26

Загальна мобілізація у Росії: як Путін може оголосити полювання на незгоднихПогляд

11:25

"Знайомтеся, це афганець": боєць ЗСУ сам спалив два танки окупантівВідео

11:15

Гороскоп на сьогодні, 8 травня 2022: Овнам - неприємна ситуація, Близнюкам - зростання доходів

11:00

"Женемо ворога з кожного клаптика землі": ЗСУ знищили вертоліт військ РФ з десантом на ЗміїномуВідео

10:56

Максимум ще 10 днів: військовий експерт дав прогноз щодо завершення другої фази війни в Україні

10:51

Прикмети на 9 травня: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

10:41

Не допливли: ЗСУ відправили на корм рибам підрозділ окупантів, які форсували Сіверський ДонецьВідео

10:18

Вперше з початку війни Олена Зеленська опублікувала свіжі фото

10:12

РФ на війні проти України зібралася дійти до кордонів Польщі - у Зеленського різко відповіли МосквіВідео

10:00

Контрнаступ від Харкова: ЗСУ в найближчі тижні можуть вийти до російського кордону - ISWВідео

Реклама
09:37

В Україні влаштували криваву реконструкцію нацизму: Зеленський звернувся до українців у День пам'яті та примиренняВідео

09:18

Україні потрібні не переговори, а перемога над РосієюПогляд

08:52

Двоє недолугих влаштували святкування з салютом у щойно звільненій у БучіВідео

08:52

Окупанти за день випустили по Одещині 10 ракет

08:19

Авіаудар РФ по школі в Білогорівці: загинули 60 людей - глава ОВА

08:11

День дружин-мироносиць 2022: традиції свята, привітання і картинки

08:02

80 "двохсотих" і знищена техніка: ЗСУ "випалюють" ворога на півдні УкраїниВідео

07:52

В Одесі вночі прогримів потужний вибух: перші подробиціВідео

07:16

Коли і як закінчиться війна в Україні: Маломуж назвав два сценарії

06:44

У Мережу потрапило відео ефектного удару ЗСУ по катеру окупантів біля острова ЗміїнийВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти