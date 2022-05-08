"Слава Росії": у Дніпрі школярки-"ватниці" поплатилися за нахабний хайп

Школярки в Дніпрі поплатилися за цинічні гасла / Скріншот

У Дніпрі правоохоронці встановили особи школярок, які поширювали відео, на якому принижували Україну і прославляли країну-агресора Росію.

Правоохоронці провели профілактичні бесіди з неповнолітніми дівчатами та їх батьками, повідомляє ТРУХА Дніпро.

Зазначається, що дві школярки з Дніпра вели трансляцію, на якій демонстрували свою аморальну поведінку, погрожували зґвалтуваннями коментаторам, які писали про неприйнятність їхніх висловлювань, а також прикидалися росіянками, які ненавидять Україну і кричали "Слава Росії".

Особи цих неповнолітніх дівчат, Катерини і Владислави, були встановлені швидко, оскільки трансляцію вони вели зі свого аккаунта, де вказана вся необхідна інформація. Тепер 10-класниці із ЗОШ № 85 Дніпра, які хотіли "хайпа", отримали довідку про перебування на профілактичному обліку в поліції.

Крім того, відносно батьків вирішується питання про притягнення до відповідальності за фактом невиконання батьками обов'язків по вихованню дітей.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що дівчина на ім'я Валерія була змушена була тікати в Дніпро від війни, яку розв'язала Росія. Вона чекає повернення додому. При цьому вона оскандалилася заявою, що дуже сподівається, що місто скоріше захоплять "ополченці" терористичних організацій "ДНР" і "ЛНР".

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