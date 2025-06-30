Трампа просили натиснути на РФ, але він залишився нерішучим - президент Чехії

Трамп задався питанням, чому Європа не може значно збільшити витрати на оборону.

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Трампа просили натиснути на РФ / колаж: Главред, фото: ОПУ, Facebook

Що сказав Петро Павло:

Метою не було викликати економічний крах РФ

Альтернативи переговорам немає

На закритій вечері НАТО минулого тижня європейські лідери тиснули на президента США Дональда Трампа, щоб він зайняв більш жорстку позицію щодо Росії, але він залишився нерішучим. Про це розповів президент Чехії Петр Павел в інтерв'ю CNN Prima NEWS.

"Ми говорили з ним дуже послідовно і спільно, переконуючи його, що настав час значно посилити економічний тиск на Росію", - сказав він, описуючи розмову за вечерею, в якій брали участь король Нідерландів Віллем-Олександр і глава НАТО Марк Рютте. відео дня

За його словами, метою не було спричинити економічний крах Росії, адже це не в їхніх інтересах.

"Щоб змусити її усвідомити, що альтернативи переговорам просто немає. Він поки що залишався стриманим, але він усвідомлює, що це дуже ефективний інструмент", - додав Павло.

Зазначається, що коли Трамп вказав на свій попередній успіх із Китаєм під час вечері, заявивши, що високі мита змусили Пекін змінити свою позицію, президент Чехії використав цей аргумент, щоб наполягти на своєму.

"Я сказав: Бачте, саме такий рішучий підхід нам зараз потрібен по відношенню до Росії. Якщо Китай відчув це протягом місяця, то Росія, з її економікою, може відчути це протягом тижня або двох", - сказав він.

Він стверджує, що Трамп задався питанням, чому Європа не може значно збільшити витрати на оборону.

"Він був здивований, чому Європа не може інвестувати 5% ВВП в оборону вже наступного року", - сказав Павел.

За його словами, союзники були єдині у своїй відповіді, пояснивши йому, що європейська промисловість не здатна виробляти такі обсяги військових матеріалів.

Санкції проти Росії - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Україна розраховує на рішучі санкційні кроки Європейського Союзу, які суттєво послаблять військові фінанси кремлівського режиму. Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга після переговорів із главою зовнішньополітичної служби ЄС Каєю Каллас.

Водночас, як повідомив держсекретар США Марко Рубіо, президент Дональд Трамп не поспішає із запровадженням нових санкцій проти Росії. На його думку, поки що не настав час для жорстких заходів, оскільки США покладають надії на можливість мирного діалогу щодо врегулювання війни.

Трамп переглянув свою позицію щодо введення нових санкцій проти Росії, вважаючи, що настав відповідний момент для посилення обмежень. Таку думку висловив сенатор-республіканець Ліндсі Грем.

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Хто такий Петр Павел Петр Павел (чеськ. Petr Pavel; нар. 1 листопада 1961, Плана, Чехословаччина) - чеський політик і відставний генерал, Президент Чехії з 9 березня 2023 року.Голова Військового комітету НАТО з 2015 до 2018 року, до цього - командувач Генерального штабу армії Чеської Республіки з 2012 до 2015 року. Переміг на президентських виборах у січні 2023 року, здобувши 58,32% голосів у другому турі

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