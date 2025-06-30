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РФ іде на прорив і готує новий штурм на Сумщині: названо небезпечні напрямки

Олексій Тесля
30 червня 2025, 13:33оновлено 30 червня, 15:04
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Хоча активність на Сумщині дещо знизилася, про повну стабілізацію ситуації поки що не йдеться.
ГПСУ
Українські сили відбивають атаки РФ / Колаж: Главред, Фото: Facebook/DPSUkraine

Важливо:

  • Російські сили роблять спроби прориву малими піхотними групами
  • На Сумщині про повну стабілізацію обстановки поки що не йдеться

У Росії недостатньо сил і засобів, щоб створити буферну зону вздовж усього кордону з Україною, заявив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко.

Реальною метою Кремля залишається повномасштабна окупація українських територій, підкреслив він в ефірі інформаційного марафону.

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Він уточнив, що, наприклад, тільки кордон у межах Сумської області становить близько 550 кілометрів. На окремих ділянках російські сили роблять спроби прориву малими піхотними групами, однак вони не досягають успіху.

Особливо важких втрат росіяни зазнають на напрямках у районі Хотинської та Юнаківської громад, де діють без підтримки бронетехніки.

За словами Демченка, у зоні відповідальності українських прикордонників, які співпрацюють із підрозділами ЗСУ, вже ліквідовано десятки російських військових, ще стільки ж дістали поранення.

"Саме завдяки мужності та стійкості наших захисників інтенсивність ворожих атак помітно знизилася", - підкреслив він.

РФ іде на прорив і готує новий штурм на Сумщині: названо небезпечні напрямки
/ Главред

Прогноз нового наступу РФ

Військовий експерт і засновник фонду "Реактивна пошта" Павло Нарожний в ефірі Radio NV зазначив, що один з українських плацдармів на цій ділянці фронту виконує критично важливу функцію - він прикриває з півдня Сумську область і частину Харківської.

"Ця ділянка фронту фактично стримує противника. Якби її не існувало, ситуація в Сумах і Харкові була б набагато критичнішою. Росіянам було б набагато простіше просуватися вперед і навіть оточувати українські частини, що діють уздовж кордону", - пояснив Нарожний. На його думку, говорити про завершення російської "Курської операції" поки зарано.

Хоча активність на Сумщині дещо знизилася, про повну стабілізацію обстановки поки що не йдеться. Темпи наступу російських сил, порівняно з травнем, дійсно впали, але загроза залишається.

"Вони продовжують промацувати нашу оборону, зайшли в Юнаківку, йдуть бої. Наші сили контратакують і витісняють їх. Однак стверджувати, що ситуація під повним контролем - передчасно. Так, стало спокійніше, зменшилася кількість зіткнень, але, найімовірніше, це тимчасове затишшя. Упевнений, Росія ще намагатиметься наступати в цих районах", - додав експерт.

Раніше повідомлялося про те, що ЗСУ просунулися в Сумській області. Українські сили досягли успіхів на Сумському напрямку, йдеться у свіжому звіті Інституту вивчення війни.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що через активні обстріли і російський наступ у Сумській області триває евакуація жителів із небезпечних районів. Зараз підлягають евакуації жителі 213 населених пунктів регіону.

Як повідомляв Главред, в Інституті вивчення війни заявили, що ворожі сили нещодавно просунулися на півночі Сумської області в районі кількох населених пунктів.

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Хто такий Павло Нарожний?

Павло Нарожний - український волонтер і військовий експерт. Засновник благодійної організації Реактивна пошта, яка допомагає Силам оборони України.

Нарожний у якості військового експерта коментує актуальні події війни Росії проти України на радіо, Інтернет-ресурсах і телебаченні.

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Сумська область Андрій Демченко війна Росії та України
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