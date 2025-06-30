Переговори України з РФ: у Зеленського жорстко відповіли на маніпуляцію Кремля

Важливе із заяв Єрмака:
- Кремль знову імітує відкритість до діалогу
- РФ щодня демонструє діями свою неготовність до миру
Росія імітує готовність до мирних переговорів, заявив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.
Заяви Кремля про те, що "динаміка переговорів залежить від Києва", - чергова маніпуляція, написав він у Telegram.
"Кремль знову імітує відкритість до діалогу, намагаючись перекласти відповідальність за затягування війни. Російські заяви про те, що "динаміка переговорів залежить від Києва" - це чергова маніпуляція. Вони лунають паралельно з ракетними ударами по українських містах і спробами знищити критичну інфраструктуру", - вказав глава ОП.
Він підкреслив, що РФ щодня демонструє діями свою неготовність до миру.
"І одночасно намагається нав'язати світові спотворену картину, де кремль нібито "відкритий", а всі інші винні у війні. Правда проста: саме Москва є ініціатором і двигуном цієї війни. Саме кремль блокує будь-які мирні ініціативи", - наголосив Єрмак.
Він додав, що Україна виступає за припинення вогню, за мир на справедливих умовах.
Раніше Дмитро Пєсков заявив про те, що подальша динаміка переговорного процесу між Росією і Україною залежатиме від позиції Києва та ефективності посередництва Сполучених Штатів.
Як писав Главред, російський диктатор Володимир Путін назвав терміни нового раунду переговорів і сказав, з ким готовий підписати мир. Після 22 червня російська делегація нібито готова до нової зустрічі з українською стороною.
Нагадаємо, Володимир Зеленський раніше заявляв, що має право запропонувати переговори з російським диктатором і Путіним попри рішення РНБО.
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Хто такий Андрій Єрмак
Єрмак Андрій — український державний діяч, політик, правник, кінопродюсер, керівник Офісу 6-го Президента України Володимира Зеленського з 11 лютого 2020 року. Входить до складу РНБО України з 12 лютого 2020 року, повідомляє Вікіпедія.
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