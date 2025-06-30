Переговори України з РФ: у Зеленського жорстко відповіли на маніпуляцію Кремля

Україна виступає за припинення вогню, за мир на справедливих умовах, підкреслив глава ОП.

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Андрій Єрмак прокоментував ситуацію навколо переговорів з РФ / Колаж: Главред, Фото УНІАН

Важливе із заяв Єрмака:

Кремль знову імітує відкритість до діалогу

РФ щодня демонструє діями свою неготовність до миру

Росія імітує готовність до мирних переговорів, заявив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

Заяви Кремля про те, що "динаміка переговорів залежить від Києва", - чергова маніпуляція, написав він у Telegram.

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"Кремль знову імітує відкритість до діалогу, намагаючись перекласти відповідальність за затягування війни. Російські заяви про те, що "динаміка переговорів залежить від Києва" - це чергова маніпуляція. Вони лунають паралельно з ракетними ударами по українських містах і спробами знищити критичну інфраструктуру", - вказав глава ОП.

Він підкреслив, що РФ щодня демонструє діями свою неготовність до миру.

"І одночасно намагається нав'язати світові спотворену картину, де кремль нібито "відкритий", а всі інші винні у війні. Правда проста: саме Москва є ініціатором і двигуном цієї війни. Саме кремль блокує будь-які мирні ініціативи", - наголосив Єрмак.

Він додав, що Україна виступає за припинення вогню, за мир на справедливих умовах.

Раніше Дмитро Пєсков заявив про те, що подальша динаміка переговорного процесу між Росією і Україною залежатиме від позиції Києва та ефективності посередництва Сполучених Штатів.

Як писав Главред, російський диктатор Володимир Путін назвав терміни нового раунду переговорів і сказав, з ким готовий підписати мир. Після 22 червня російська делегація нібито готова до нової зустрічі з українською стороною.

Нагадаємо, Володимир Зеленський раніше заявляв, що має право запропонувати переговори з російським диктатором і Путіним попри рішення РНБО.

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Хто такий Андрій Єрмак Єрмак Андрій — український державний діяч, політик, правник, кінопродюсер, керівник Офісу 6-го Президента України Володимира Зеленського з 11 лютого 2020 року. Входить до складу РНБО України з 12 лютого 2020 року, повідомляє Вікіпедія.

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